Toñi Moreno habla de su maternidad y revela un nuevo proyecto fuera de la televisión

Toñi Moreno (46 años) ha confesado a través de un directo en su perfil de Instagram cómo está viviendo su recién estrenada maternidad. La periodista se ha convertido en madre de su pequeña Lola este 2020, un nacimiento que ha coincidido con la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.

En una distendida charla con el periodista Ricky García, Toñi ha hablado de lo duro que fue decidir no darle el pecho a su recién nacida: "Yo decidí no darle el pecho porque, entre otras cosas, he pasado un embarazo...", ha asegurado, revelando lo mal que lo pasó durante su período de gestación.

Así, la de Sanlúcar ha aprovechado para revelar un nuevo proyecto profesional en el que está trabajando durante el confinamiento y que nada tiene que ver con lo que ha hecho hasta ahora: "Estoy escribiendo un libro sobre eso, para contar la realidad del cuento de lo que es embarazarse con 46 años".

Toñi Moreno está viviendo el confinamiento junto a su hija Lola. Gtres

Y es que Toñi Moreno ha decidido plasmar a través de un libro su experiencia al ser madre pasados los 40, una vivencia que no ha sido tan positiva como se suele vender: "Estaba muy cansada, acabé agotada. Hay gente que ha tenido un embarazo estupendo, pero yo he tenido uno achacoso. Entonces pensé 'necesito recuperarme yo para estar bien para ella'", confiesa. "Eso y que tenía que trabajar-no sé si soy buena o mala madre, pero decidí no darle el pecho".

En cuanto a la decisión de ser madre con 46 años, Toñi afirma que es ahora cuando se ha visto preparada, aprovechando para agradecer a Paolo Vasile (67), consejero delegado de Mediaset, por confiar en ella y dejarla "bien asegurada" en su trabajo: "Ahora, a mis 46, es cuando he visto el momento de ser madre, pues después de mi baja por maternidad sabía que tendría un sitio al que volver", ha comentado.

Nueva vida

Toñi Moreno muestra su día a día en casa en 'Dos vidas'. Mtmad

Toñi Moreno ya suele compartir con todos sus seguidores su día a día como madre trabajadora y primeriza. A través de Dos vidas, su canal en la plataforma Mtmad, la presentadora muestra su faceta más natural, habla sobre la maternidad y abre una puerta a su vida personal.

Y es que, desde que su pequeña Lola ha venido al mundo, Toñi tiene claras cuáles son sus prioridades y confiesa prestar atención a aspectos que antes tenía descuidados, como la salud y el bienestar. Por ello, decidió empezar a cuidarse con la ayuda de dos entrenadores personales. Un reto que está afrontando con fuerza durante el confinamiento aunque, como queda constancia en su canal de Mtmad, a veces se le hace un poco cuesta arriba.

[Más información: Toñi Moreno se alía al truco estético de Pilar Rubio o Pedroche para recuperar su figura tras el parto]