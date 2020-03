Toñi Moreno ficha al entrenador personal de los 'influencers' y famosos: sabemos cuánto le paga

Toñi Moreno (46 años) volvió al trabajo tras su baja por maternidad el pasado 4 de marzo, apenas unos días antes de que estallara la crisis sanitaria por la expansión del coronavirus. Y cinco días después, cuando ya existían los primeros casos de infectados por el COVID-19 en España, la presentadora daba a conocer una nueva faceta en su carrera profesional anunciando su nuevo reality en la plataforma digital de Mediaset, Mtmad.

"Hoy empieza realmente mi reto Dos vidas. Quiero cambiar mis hábitos , aprender a comer sano, incorporar el deporte como parte de mi rutina... y recuperar la Salud. Nunca es tarde para marcarte nuevas metas, y hoy comienzo a caminar para tener calidad de vida. Quiero hacer deporte con mi hija cuando crezca, y que tenga una madre ágil. Sé que lo voy a conseguir porque voy a poner todo de mi parte. Os invito a que me acompañéis y si os apetece , hagáis el reto conmigo. Contaré cada paso en Mtmad. PD: lo hago por aquí porque si no me comprometo públicamente , sé que me faltará voluntad", desvelaba en su perfil de Instagram. Días más tarde confirmaba que el primer capítulo ya está grabado y que se pudo realizar en plena calle, porque aún el Gobierno no había decretado el Estado de Alarma.

Sin embargo, el pasado 13 de marzo Pedro Sánchez (48) manifestó la nueva situación del territorio español y pedía, como portavoz de las autoridades sanitarias, el confinamiento de todos los ciudadanos en sus casas. Y Toñi Moreno no ha sido menos. Por ello, dando ejemplo, la andaluza ha seguido con su reality encerrada en las cuatro paredes de su hogar, sin poner excusas para continuar con sus entrenamientos.

Toñi Moreno ficha al entrenador personal de los 'influencers' JALEOS

La presentadora puede cumplir a rajatabla su compromiso con el deporte gracias a que su entrenador personal es un joven millennial muy habituado a las redes sociales y a las herramientas de la era virtual. Se trata de Álex Guita, un personal trainer de 27 años y el hombre de referencia para decenas de famosos e influencers que buscan ponerse en forma.

Moreno ha fichado al experto en vida sana que han contratado influencers de moda como Natalia Osona o María Vaquero, o famosos y rostros televisivos como el actor Nacho Guerreros (49), la cantante Ana Mena (23), Makoke (50), Javier Tudela (26), el ex de Isa Pantoja (24) Alejandro Albalá (24) o varios tronistas de Mujeres y Hombres y Viceversa, programa que quizá haya servido de vínculo entre la presentadora de Sanlúcar de Barrameda y este entrenador.

Toñi, conectando vía Skype con su entrenador personal, Álex Guita.

Guita es uno de esos profesionales que ha compartido estos días en sus redes sociales clases de fitness, cardio y estiramientos de forma pública para hacer más ameno el confinamiento. Sin embargo, el resto del año, para poder recibir sus clases hay que pagar una tarifa establecida por sesión. Quienes quieran ser clientes de Álex pueden pagar 100 euros por sesiones en grupo, o si prefieren un asesoramiento individual, como es el caso de Toñi Moreno, deberán pagar 60 euros por sesión.

El punto fuerte que todos sus clientes vip destacan del joven es su energía y la manera tan fácil en la que motiva a los más reticentes a hacer deporte. De hecho, en su propia página web ya puede percibirse la actitud positiva y luchadora que posee. "Cree, sueña y planea", es el lema que expone AG Goodlife -nombre de su 'negocio' de entrenamientos-.

Álex Guita, tiene 26 años y es el 'personal trainer' de muchos famosos.

A Álex Guita le gusta presumir de sus dotes como trainer, de su musculada silueta y también mostrar al mundo su especial cartera de clientes. Y es que en cuestión de meses la carrera profesional del joven ha experimentado un éxito rotundo.

Su trabajo es imparable y ejerce en centros deportivos, salas de fitness privadas o se desplaza a cada domicilio, lo que lo convierte en una oferta muy atractiva porque sabe adaptarse a las circunstancias de cada persona. Así lo está haciendo en plena crisis sanitaria, que no deja de lado a sus clientes y vía redes sociales está llevando a cabo toda su agenda de entrenamientos con cada uno de ellos (y con toda España).

