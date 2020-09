Amor Romeira y Sofía Suescun, cara a cara en los tribunales: todo sobre el juicio de los 20.000 euros

La guerra está servida. Amor Romeira (31 años) y Sofía Suescun (24), dos de las colaboradoras más feroces de Telecinco, se verán las caras este lunes 14 de septiembre para ajustar cuentas en los juzgados, según la información a la que ha tenido acceso JALEOS en exclusiva. La artista de Fuerteventura deberá comparecer en las dependencias de Plaza de Castilla, en Madrid, tras la interposición de una demanda por parte de Suescun.

Tal y como ha podido conocer este periódico, la de Pamplona demandó a Romeira por un presunto delito de injurias al llamarle "tránsfoba" públicamente en sus redes sociales. La indemnización con la que Sofía Suescun vería resarcido su honor -las injurias y calumnias vienen recogidas en el Título XI del Libro II del Código Penal con el título de delitos contra el honor- es de 20.000 euros.

Amor Romeira y Sofía Suescun en un combo de Jaleos.

El origen de estas acciones legales tomadas por Sofía Suescun no es más que la respuesta a una demanda anteriormente interpuesta por la propia Amor Romeira. En marzo de 2018, la ganadora de Supervivientes no dudó en atacar a la polémica ex gran hermana con comentarios tan desafortunados como "que tengas la cara de hombre es un hecho" o "para ser tío, pocos huevos tienes".

Estas afirmaciones provocaron que Romeira viera un menoscabo en su identidad de género e interpusiera una demanda civil alegando un delito de odio. En julio de 2019, un año y cuatro meses después, parecía que llegaba el momento de verse las caras por primera vez ante el juez, pero Sofía denegó la citación.

Se puso una nueva fecha: 10 de septiembre. Sin embargo, cuando por fin parecía que iban a resolverse sus problemas en los tribunales, Suescun, nuevamente, decidió no aparecer y plantó a Amor y a todo su equipo jurídico. Este lunes día 14 de septiembre es el momento de Amor Romeira, que deberá defenderse de haber llamado "tránsfoba" a Sofía Suescun.

Pantallazo de las redes sociales de Amor Romeira.

En los últimos meses, la vida de Sofía Suescun ha dado un giro radical. En agosto fue víctima de un robo en su casa. Dos ladrones entraron por la terraza de su ático, ubicado en la localidad madrileña de Torrelodones, lo destrozaron y se llevaron, en total, entre dinero metálico y objetos de valor, más de 20.000 euros. "Se llevaron hasta las bragas sucias del cubo de la ropa", desveló la tertuliana en una entrevista en Deluxe.

Además, su relación con Kiko Jiménez (28) está en entredicho en estos instantes después de haber salido a la luz dos presuntas infidelidades al de Jaén con dos famosísimos futbolistas de primera división. En el plano laboral, Suescun ha recibido también un duro revés: el programa Mujeres, hombres y viceversa, capitaneado en su nueva temporada por Jesús Vázquez (55), ha dejado de contar con sus colaboraciones como asesora del amor junto a su pareja.

En el plano opuesto se encuentra Amor Romeira, quien goza de un glorioso momento profesional. Según ha podido averiguar este diario, la canaria se embarcará en dos ilusionantes proyectos artistícos: protagonizará dos obras de teatro. Sobre las tablas podrá potenciar la vena interpretativa que siempre ha querido explotar. Aunque los últimos días, Amor ha sido noticia por haber tomado una drástica decisión.

La joven se ha rapado el pelo como promesa a la Virgen del Rosario. Desde su más profunda fe, Romeira pidió a la Virgen que ayudara a su madre a curarse de la grave enfermedad que padecía. En señal de agradecimiento y sacrificio, de ver su petición cumplida, ese cortaría algo tan importante para ella como su melena.

Así lo desveló recientemente: "Prometí que si mi mamá salía bien de todo lo que ha pasado, yo me rapaba la melena. Yo sé cómo se lo pedí a la Virgen del Rosario y siento que me ha escuchado y que mi madre está cien por cien sana. Creer que se me iba a ir... se me iba el mundo. Ojalá todo el mundo tuviera una madre como la que tengo yo. Mi madre no solo me dio alas sino que me empujó al precipicio y me dijo que yo podía volar. No se acaba el mundo por no tener pelo: mi madre está sana".

[Más información: Amor Romeira demandará a la empresa que divulgó su polémica foto en la Feria de Sevilla]