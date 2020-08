Sofía Suescun y su vinculación con futbolistas, su exrepresentante habla: "Hace lo que sea por dinero"

Tras unos meses de tranquilidad en la vida de Sofía Suescun (24 años), la pamplonica ha regresado de nuevo a los platós de televisión para tratar la polémica que se cierne en torno a su persona. A raíz de que Sálvame emitiera un testimonio que afirmaba que la concursante de realities sería la obsesión de un conocido futbolista de Primera División, cuestión sobre la que su novio, Kiko Jiménez (28), afirmó tener conocimiento, la ganadora de Supervivientes 2018 ha querido salir a explicar los hechos.

Si en un primer momento Sofía llegó a decir que nada de esto era cierto, este miércoles la navarra se desdecía en el formato de las tardes de Telecinco para confirmar que algunos futbolistas, deportistas de élite e incluso actores han contactado con ella por las redes sociales con intenciones subidas de tono. Asunto sobre el cual, según su versión, prefiere mantener distancia y asimilarlo como una mera anécdota, ya que dice estar muy enamorada del jienense. De este modo, Suescun negaba mantener o haber mantenido relación alguna con ningún jugador importante.

Sofía Suescun ha desmentido que haya tenido relación con ningún futbolista conocido. Instagram

JALEOS ha contactado con Pedro Tejero, representante que ha tenido en su cartera a personajes televisivos como Hugo Paz, ex de Sofía Suscuen y tronista de MyHyV, Kiko Jiménez o a la propia Maite Galdeano (51). Además, durante la relación de la navarra con el gaditano, el mánager trabajó con Sofía en varios eventos que le gestionó. Una relación profesional a la que también se le sumó un trato de mayor confianza, razón por la que dice conocer muchos de los secretos de la polémica joven.

"Hacen lo que sea por la pasta", asiente Tejero, que afirma con rotundidad que la ex gran hermana ha tenido relación con más de un futbolista conocido. "Marcos Asensio (24) la llegó a bloquear. Decía que era una 'bocachancla' y que le podría perjudicar en su imagen", afirma el representante respecto a la supuesta relación que en el año 2018 el delantero del Real Madrid tuvo con Sofía. Romance que ella nunca confirmó frente a los medios de comunicación.

Marcos Asensio, futbolista con el que se relacionó a Sofía en el año 2018. Gtres

El relato de Pedro dibuja a una Sofía Suescun ensimismada con generar polémica a su paso para después sacar beneficio de la misma en televisión. Una cierta obsesión en la que también colaboraría su madre, Maite Galdeano. "Yo tengo audios alucinantes en los que dice con quién debe liarse su hija. Por aquel entonces no quería a Hugo como yerno y prefería que Sofía fuera a por el hijo de Raquel Bollo(44)", cuenta el representante, que por otro lado asegura que el amor entre el gaditano con la pamplonica era real.

"Lo que no se puede negar es que Hugo ha sido el hombre al que Sofía ha querido más, eso quedó claro en su día cuando participaron en Supervivientes. Lo que sucede es que él no pudo aguantar más la situación y terminó siendo infiel", asegura Pedro Tejero. De quién tampoco tiene una buena opinión es del que fue su cliente, Kiko Jiménez, al que no considera un fiel defensor de la verdad. "Miente más que habla", dice sobre el linarense, que, a su parecer, tiene los días contados con su actual pareja: "En cuanto Sofía consiga a otro mejor, se olvida de él".

Hugo Paz y Sofía Suescun mantuvieron una tórrida relación que acabó tras la infidelidad del 'viceverso'. Mediaset

Lo que no puede negarse es que de una forma u otra, la vida de Sofía Suescun siempre posee algún ápice con el que puede hacer caja en los medios. Relaciones, peleas y rumores que la vinculan con otros personajes conocidos y que la mantienen en el foco mediático. Recursos que, casuales o no, la han convertido en la ganadora más famosa de Gran Hermano.

