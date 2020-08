Ana Obregón, a su hijo, Álex Lequio: "Tres meses sin ti. Casi 8 millones de segundos en una oscuridad absoluta"

Ana Obregón (65 años) ha querido mostrar sus sentimientos públicamente tres meses después de la muerte de su único hijo, Álex Lequio, el pasado 13 de mayo. Este jueves, aprovechando el marcado mesario de su fallecimiento, la actriz ha agradecido el cariño recibido a lo largo de este tiempo por parte de su entorno, admiradores y usuarios, y también ha revelado lo duro que está siendo la ausencia de su "grandullón" -como él le llamaba-.

"Tres meses sin ti. 91 días profundamente agradecida y emocionada por vuestros mensajes de amor y cariño que me acompañan en este camino de lágrimas. 131.131 minutos sin mi mejor amigo, mi cómplice, mi protector, mi amor, mi ejemplo, el hombre de mi vida, mi principio y mi fin, mi hijo. Casi 8 millones de segundos en una oscuridad absoluta que solo evita tu luz mi Áless. #alessforever", ha escrito la intérprete en su perfil de Instagram.

García Obregón ha acompañado el emotivo texto con una imagen que irradia felicidad y positividad. Se trata de una fotografía veraniega en la que madre e hijo se muestran inseparables y divertidos sobre el mar, un escenario que estaba presente en cada periodo estival de sus más de 27 años unidos.

Con este nuevo gesto, Ana demuestra lo difícil que está siendo hacer frente a su primer verano sin el hombre de su vida. Se trata de la octava fotografía que publica tras la muertes de Álex, y todas ellas destacan por estar redactadas con dolor y con palabras desgarradoras que dan cuenta del duro momento que atraviesa la actriz.

Tres meses de recuerdos

Ana Obregón no dudó en felicitar el cumpleaños a su hijo pese a su adiós. El 23 de junio Álex hubiera cumplido 28 años y su madre no solo le dedicó una amplia carta sino que le compró su tarta favorita: "Hoy hace 28 años de mi foto favorita a los pocos días de tu nacimiento. Llegaste la noche más mágica del año y me regalaste un significado para esta vida que hasta entonces no había encontrado. Tengo el honor de ser tu madre, de haberte visto crecer, jugar, estudiar, reír, superarte, madurar, trabajar, brillar, amar, dar, sufrir, llorar y luchar hasta el final como un gladiador. Tu película favorita. Me ha llenado de orgullo verte soplar durante 27 años las velas de tu tarta de cumpleaños. Hoy el cielo se iluminará con 28 velas inmensas como tú".

Tras poner rumbo a Mallorca, su destino veraniego de cada año, quiso recuperar una foto junto a su hijo en la piscina de su mansión balear: "Verano 2019. Cuando la vida era vida. #alessforever", escribía.

Y a lo largo de este mes también ha sacado a la luz una publicación en las redes que tenía preparada su hijo pero no le dio tiempo a publicar: "Hoy lo comparto con todos vosotros de parte de Áless desde el corazón mutilado de una madre".

