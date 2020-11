José Ortega Cano estudia acciones legales tras cuestionarse su orientación sexual

A José Ortega Cano (67 años) se le ha acabado el sentido del humor. Son demasiados días, cuando no semanas, de especulaciones personales y familiares desde que Antonio David Flores (44) aceptara participar en el concurso Quiero dinero, en Sálvame. El nombre del diestro pronto comenzó a protagonizar algunas de las preguntas que se le formularon al ex guardia civil, muy a pesar del torero, que ha tenido que ver desde su casa cómo se ha puesto en tela de juicio no solo el amor que sintió Rocío Jurado por él, sino también su orientación sexual.

Poca broma en este aspecto. Ortega Cano es un hombre con gran sentido del humor, explica una persona de su entorno a JALEOS, pero este tiene un límite. No le hizo demasiada gracia el tema de la supuesta insinuación que él, Ortega, le hizo a Antonio David en Nueva York, como se sostuvo en Sálvame.

Ortega Cano en una imagen reciente. Gtres

Jugando a lo que no es. Ahí ya José torció el gesto, como se confirma a este medio. No entendió de dónde surgió esa pregunta cargada de falsedad y de mala intención. Se molestó, pero lo dejó pasar. Y de la cuestión de Rocío Jurado, el diestro directamente se ríe. No es verdad que la cantante quisiera separarse de él antes de su muerte, como se ha asegurado. Meras falacias soltadas para hacer daño. "Mentiras y más mentiras", asevera la fuente a la que ha tenido acceso este medio. En lo que respecta al amor, José está tranquilo: él sabe lo que le unía a La más grande y lo que esta significaba en su vida. No obstante, en los últimos días sí se han sobrepasado todas las barreras, se explica. Si bien con Sálvame y ese concurso Ortega Cano se reviró -de hecho, se asegura a este periódico que no atendió los mensajes ni las llamadas de Antonio David-, la emisión, la pasada semana, del programa Socialité le hizo estallar y tomar cartas en el asunto.

En dicho espacio, presentado por María Patiño (49), apareció una mujer llamada Cristina Cárdenas, examiga de Rocío Carrasco (43) y Antonio David, y cargó duramente contra el torero, entre otros misiles. Mancilló su honor e imagen asegurando que es "bisexual". En concreto, sus palabras fueron las que siguen: "Ortega Cano es bisexual. Si Rocío Jurado no llega a padecer el cáncer, se hubiera separado de Ortega Cano. Dormían en camas separadas, él desaparecía tres días, yo la he visto llorar. Lo pasó muy mal, ha sufrido muchísimo. Ella se hubiera replanteado el haber adoptado a sus dos hijos".

Unas demoledoras declaraciones que Ortega Cano, como ha podido conocer este medio, está estudiando demandar. Desde luego, con la ley en la mano, tiene las de ganar. Su entorno le ha aconsejado que no se quede callado, "pero que hable donde tiene que hacerlo: en el juzgado". Ortega no va a salir al paso en televisión.

Gloria Camila durante el rodaje de la serie de TVE.

Y mientras sus letrados toman la decisión, este periódico ha podido conocer la felicidad que siente Gloria Camila (24) con su nueva andadura como actriz. Está "muy satisfecha" con su trabajo en la serie de TVE, Dos vidas. Cuenta quien bien la conoce que ha descubierto un camino profesional en el que nunca reparó. Este trabajo ha generado mucho revuelo en los medios y en la prensa en los últimos días.

Camila no quiere entrar en estas cuestiones, y le quita peso a las habladurías que la señalan como usurpadora y enchufada: a ella se le propuso este trabajo, "pasó el casting como todo el mundo" y punto, se informa. "No hay más polémica, es absurdo". Le ha gustado mucho la experiencia y no descarta aceptar más trabajos como intérprete.

En un principio, Gloria Camila había preferido evitar la polémica. Sin embargo, una vez publicadas las imágenes de su participación en Dos vidas, de TVE, decidió pronunciarse: "Me paso por aquí porque lo que se lleva muchos días diciendo ya se puede confirmar. Se me ha dado la oportunidad, obviamente pasando audiciones, que no quiero que nadie se lo tome a malas. Se me ha dado la oportunidad de hacer una serie con TVE que es una cadena que me parece maravillosa, con una serie que me parece increíble la trama y la historia. Estoy súper contenta, tengo muchísimas ganas. Estoy aprendiendo muchísimo, tengo unos compañeros maravillosos, y espero que os guste. Dar las gracias a todos los que confían y creen en mí. Voy a dar un cien por cien y a la vez voy a estudiar un máster".

Gloria Camila junto a su pareja David el pasado mes de mayo. Gtres

Hace unos días, Sálvame contactó con varias actrices para saber su opinión sobre la nueva faceta de Gloria Camila. Las declaraciones de todas ellas fueron contundentes. "Me hago cruces, ¿esa señorita es actriz? No ha estudiado, no es actriz. No hombre, no. Juegan con la profesión, no se la respeta. No creo que le falte para comer, no creo que lo haga por necesidad, así que lo que tiene que hacer es prepararse y tener un respeto por los que nos dedicamos a esta profesión", dijo Marisol Ayuso (77).

"No le daría ningún consejo, ¡vete a tu casa! Le diría que ahora que le han dado una oportunidad por ser quien es que la aproveche y se lo curre, y sino que le dé paso a los que saben", comentó Teté Delgado, cuando le preguntaron si le daría algún consejo a la hija de Ortega Cano. Mar Reguera (50) y Melani Olivares (47) fueron otras de las que se pronunciaron al respecto. Sea como fuere, lo cierto es que, más allá de polémicas, la vida de Gloria está más calmada y plena que nunca. A su buena situación laboral se une la sentimental. Está feliz junto a su pareja, David García.

