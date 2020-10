Gloria Camila responde a los que cuestionan su valía como actriz

Después de muchos rumores han salido a la luz las primeras imágenes de Gloria Camila Ortega (24 años) rodando la serie que supondrá su debut en el mundo de la interpretación. Se trata de una nueva faceta profesional para la hija de Rocío Jurado, que ha desatado duras críticas por parte de veteranas actrices.

En un principio, Gloria Camila había preferido evitar la polémica. Sin embargo, una vez publicadas las imágenes de su participación en Dos vidas, de TVE, decidió pronunciarse. "Me paso por aquí porque lo que se lleva muchos días diciendo ya se puede confirmar. Se me ha dado la oportunidad, obviamente pasando castings, que no quiero que nadie se lo tome a malas. Se me ha dado la oportunidad de hacer una serie con TVE que es una cadena que me parece maravillosa, con una serie que me parece increíble la trama y la historia. Estoy súper contenta, tengo muchísimas ganas. Estoy aprendiendo muchísimo, tengo unos compañeros maravillosos, y espero que os guste. Dar las gracias a todos los que confían y creen en mí. Voy a dar un cien por cien y a la vez voy a estudiar un máster", dijo este lunes la hija de Rocío Jurado en sus stories de Instagram.

Gloria Camila, durante el rodaje de 'Dos Vidas'. TVE

Aunque habló abiertamente en sus redes sociales, poco después de sus publicaciones evitó pronunciarse ante los medios. Cuando visitaba a su padre, José Ortega Cano (66), Gloria Camila fue preguntada por su nuevo reto y dio la callada por respuesta.

No obstante, las imágenes difundidas ya han dado una pista de lo que se podrá ver en la pantalla de TVE a principios de 2021. En las fotografías, Gloria Camila aparece junto a algunos de sus compañeros de reparto con un look informal con toques ochenteros. En pantalla, también se podrá ver a rostros conocidos del mundo de la interpretación como Cristina de Inza (55), Oliver Ruano, Miguel Brocca o Sebastián Haro (56).

El equipo de la serie, que está ambientada en dos líneas de tiempo -la España actual y la colonia de Guinea Española de mediados del siglo pasado-, rodará en localizaciones como el Parque Rural de Anaga, en Tenerife, o en diferentes emplazamientos de la capital madrileña. La historia presenta dos vidas, la de nieta y abuela, que se conectan en momentos inesperados y en épocas diferentes.

Las críticas

En los últimos días, Sálvame ha contactado a varias actrices para saber su opinión sobre la nueva faceta de Gloria Camila. Las declaraciones de todas ellas han sido contundentes. "Me hago cruces, ¿esa señorita es actriz? No ha estudiado, no es actriz. No hombre, no. Juegan con la profesión, no se la respeta. No creo que le falte para comer, no creo que lo haga por necesidad, así que lo que tiene que hacer es prepararse y tener un respeto por los que nos dedicamos a esta profesión", dijo Marisol Ayuso (77).

"No le daría ningún consejo, ¡vete a tu casa! Le diría que ahora que le han dado una oportunidad por ser quien es que la aproveche y se lo curre, y sino que le dé paso a los que saben", comentó Teté Delgado, cuando le preguntaron si le daría algún consejo a la hija de Ortega Cano. Mar Reguera (50) y Melani Olivares (47) fueron otras de las que se pronunciaron al respecto.

Gloria Camila, junto a su pareja, durante el verano. Gtres

Pese a cualquier opinión, Gloria Camila ha decidido abrirse camino en el mundo de la interpretación en uno de sus mejores momentos personales, al lado de su pareja, David García. Aunque reconoce que su verdadera pasión sigue siendo el mundo de la moda, la hija de Rocío Jurado ha aceptado el reto.

