Gloria Camila y Alejandra Rubio, en guerra por Rocío Flores: la polémica frase que las enfrenta

El pasado domingo Alejandra Rubio (20 años) aseguró en el programa Viva la vida que la relación entre Gloria Camila Ortega (24) y Rocío Flores (23) no estaría atravesando por su mejor momento. Tía y sobrina, además de mejores amigas, estarían algo distanciadas en los últimos tiempos, supuestamente por celos de la hija de Ortega Cano (66) ante el protagonismo que habría alcanzado mediáticamente Rocío hija.

Además, en el programa de Mediaset se especulaba con un posible acercamiento entre Gloria y Rocío Carrasco (43), ya que según la hija de Terelu Campos (55), "ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos". Una frase que, en palabras de Rubio, pensaría Gloria y que habría pronunciado la propia en algún momento.

Gloria Camila en una imagen de archivo. Europa Press

Tras esto, Camila ha salido al paso de los rumores para desmentir, más tajante que nunca, a Alejandra Rubio, con la que asegura que jamás ha hablado de la hija de Rocío Carrasco. La joven, que no suele entrar en dimes y diretes, alza la voz para dejar más claro que nunca lo que su sobrina significa para ella.

¿Es cierta la frase que comentó el otro día Alejandra Rubio de que 'los malos no son tan malos y los buenos no son tan buenos', dicha por usted?

Voy a aclarar una cosa. Yo amo a mi sobrina y la amo por encima de todas las cosas. Es totalmente falso que yo tenga un problema con ella, que nos hayamos peleado, que hayamos discutido, que tenga celos como he leído. Nada. Todo lo bueno que le pase a ella yo me alegro, igual que ella se alegra por mí todo lo bueno que me pase. Entonces, todo lo demás es falso y todo lo demás que hablen es mentira. De verdad, solo quiero aclararte esto. Lo que yo hablé con Alejandra... Ella me contó como opinión suya. Yo con Alejandra no he hablado jamás de este tema. Yo si hablo con Alejandra es porque somos amigas, coincidimos de vez en cuando y tal, pero no hablo de nada más.

Gloria en una imagen reciente. Gtres

¿Cómo puede desvelar Alejandra algo que piensa usted?

Es que no he visto eso, pero, vamos, que no es verdad.

Pues dijo que usted quería alejarse un poco del conflicto entre Rocio Flores y su madre

No, no. Yo lo que he visto es que ella ha dicho que yo paso del conflicto este, que es verdad. Yo estoy cansada y paso de todos los conflictos así que, de verdad, es mentira y ya está.

Pero sostiene que usted pasa del conflicto porque dice que los buenos no son tan buenos ni los malos son tan malos. Esa fue la explicación que dio

No, ella dijo que yo creía que pensaba eso. De verdad, dejadme en paz que ya lo he aclarado. Gracias.

Hace unas horas, este pasado lunes, la joven también desmentía esta información en el espacio Sálvame a través de Antonio David Flores (44). En esa línea, y según fuentes cercanas, Rocío Carrasco habría acercado posturas con la familia de Ortega Cano. Según han asegurado en el programa de Telecinco, la heredera de Rocío Jurado mantiene una buena relación con Mari Carmen, hermana del diestro, que estaría tendiendo puentes para una reconciliación entre Gloria Camila y Rociíto.

El diestro José Ortega Cano también se ha pronunciado. A su manera, desmiente el distanciamiento entre Gloria y Rocío Flores: "No, que yo sepa no es cierto". Además, el marido de Ana María Aldón (42) confiesa que desconoce si ha habido un acercamiento entre su familia y Rocío Carrasco: "No sé nada. No le puedo decir. No estoy al tanto de ello".

