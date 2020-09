Antonio David Flores se pronuncia tras el reencuentro con su mujer, Olga Moreno

Antonio David desafía a sus enemigos: "No vamos a consentir que las ratas de cloaca ganen"

Después de haber tocado fondo la semana pasada, admitiendo que su relación con Olga Moreno (41 años) estaba tocada y que se estaba planteando dejar Sálvame por las supuestas amantes que han salido a la luz en los últimos días, Antonio David Flores (44) ha resurgido de sus cenizas. Con fuerzas renovadas y ganas de seguir dando guerra durante mucho tiempo, el ex de Rocío Carrasco (43) ha vuelto a Málaga para reencontrarse con su mujer y sus hijos después del escándalo del que ha sido protagonista. Unos momentos cargados de tensión en los que no ha dudado en lazar un mensaje directo a aquellos que amenazan con perturbar su aparente cordialidad familiar.

¿Ha hablado con su esposa?

Si, está todo perfecto y todo bien. Ya sabes que ha sido una semana muy complicada, unos días muy difíciles, muchos días en Madrid trabajando y, aunque vuelvo el lunes a Sálvame, necesitaba también venir. Un respiro para oxigenar mi cabeza, ver a mi familia, mi mujer, mis niños... te prometo que está todo en orden, créeme. Ha sido todo un poco agobiante, mucha gente, mucha prensa y bueno, ya sabes, cuando hay tanta presión también se pasa mal, se dicen muchas cosas y no sé.

¿Qué piensa sobre la teoría de la supuesta 'mano negra' que dicen que va en su contra?

Yo pienso que son muchas coincidencias, sabemos cómo es este negocio, esto de que te pongan así de repente en el disparadero, diez años atrás... no sé. Ese tipo de testimonios, que todo esto salga ahora y que de repente todo valga...

Varias han sido las mujeres que han contado haber mantenido relaciones con Antonio David durante su matrimonio con Olga. Gtres

¿Diría el nombre de la supuesta mano negra?

No sé, parece ser que decir el nombre es "cuidado que te van a demandar". Tenemos tanto miedo últimamente... ¡Dios santo! Se puede especular, pero los que somos valientes no especulamos.

Hay una conversación pendiente con su esposa Olga, ¿Tendrá lugar ahora que está en Málaga?

No, la conversación ya la hubo la semana pasada, pero por motivos de trabajo no he podido venir antes. Ahora ha coincidido que hoy domingo podía pasar, mañana subo de nuevo a Madrid, pero bueno... Sobre todo quiero estar con los míos, abrazarlos y estar con ellos. Cuando estás con la familia, al final el que flaquea apoya al otro y así vamos, lo más normal en una familia. La distancia también se hace, de diferente forma, pero también se hace.

¿Confía en que todo esto se solucionará?

Claro, yo creo que si ya no se vuelve a bajar nadie más del autobús igual tenemos suerte y todo esto termina. Soltemos ya el perro de presa y acabamos con esto y hablamos de más cosas. Está muy interesante todo, Sálvame, Viva la Vida... tenemos mucho para hablar y contar de todos, no solamente de uno. Al final yo sé que esto funciona de esta manera, pero al final es un poco como el sentirte mal por todos esos comentarios, por todos esos testimonios que salen ahí 10 años después que no les encuentras mucha lógica cuando podrían haber salido en su momento y el daño que causan. Yo estoy acostumbrado, pero hay gente en mi casa que no. Cuando se vive así de esa forma te duele.

El malagueño considera que hay personas que quieren acabar con la cordialidad que existe en su familia. Gtres

Después de ver el momento de su hija Rocío rota en directo, se llegó a plantear abandonar la tele. ¿Sigue esa idea en pie?

Fue un momento difícil para mí. Pero tuve gente que me quiere, me apoya y que consiguieron que mi cabeza hiciese clic y estamos ahí de nuevo. No vamos a consentir que las ratas ganen, las ratas a las cloacas.

¿Considera a Carmen Borrego es una hipócrita?

Si, absolutamente. No quito ni una coma, sigo esperando el perdón. Yo elijo a mis amigos y a mis enemigos. Son 45 tacos los que tengo, tampoco me gusta que me tomen por tonto. Mensaje encriptado, como hacen ellas.

