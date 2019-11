Olga Moreno, contra Rocío Carrasco: "Su hijo estaba enfermo y ella no pasó la noche en el hospital"

Olga Moreno (40 años), la mujer de Antonio David Flores (43 años), ha decidido romper su silencio y ha acudido al plató de Sábado Deluxe para contar toda su verdad en la disputa de su esposo con Rocío Carrasco (42). Su primera entrevista en televisión en 20 años de relación.

La mujer del ex guardia civil ha admitido que no entiende la lucha que mantienen desde hace años y que ha provocado que su familia y ella hayan pasado por "situaciones difíciles", hasta el punto de que a su marido se le hayan "cerrado puertas para trabajar".

Olga Moreno ha defendido a Rocío Flores durante su entrevista en 'Sábado Deluxe'.

Durante la entrevista, Moreno ha sido especialmente dura con la hija de Rocío Jurado, y se ha decidido a contar algunos de los episodios más comprometidos de la presentadora. En concreto, Olga se ha referido a la segunda vez que vio en persona a Rocío Carrasco. El pequeño David estaba ingresado en el hospital y su madre fue a verlo cinco días después, a la 1:00 de la madrugada y mientras él dormía. "Fue muy cordial", ha asegurado, "Rocío no pasó la noche con su hijo en el hospital", y tuvieron que ser ella y su marido los que estuvieron en todo momento junto al pequeño.

Quien sí ha estado y ha ejercido como madre para sus otro hermano ha sido Rocío Flores (23), ha explicado Moreno. Por eso no ve justo que se digan "tantas cosas de Rocío que no son verdad". En sentido, ha asegurado que lo que más le ha dolido es que se haya comparado a la hija de su marido con una chica del programa Hermano Mayor, cuando "es una niña súper dulce, que piensa antes en los demás que en ella misma. Tiene carácter, pero tiene un corazón que ya a mí me gustaría tenerlo".

Según ha contado, aproximadamente a los 16 años, la hija de Antonio David decidió marcharse de casa de su madre para irse a vivir de manera definitiva con su padre y Olga. Algo que fue difícil para la joven porque "le daba pena dejar a su hermano solo".

Una guerra que ha tenido lugar en los tribunales

Olga Moreno ha asegurado que las demandas que ha interpuesto Rocío Carrasco contra ellos les ha puesto la vida muy difícil. La mujer de Antonio David ha reconocido que ella recibió dos demandas de Rocío. "Hoy en día no he leído la demanda y no sé por qué lo ha hecho", ha asegurado, puntualizando que lo único que sabe es que ronda los 300.000 euros.

Olga Moreno ha asegurado que las demandas de Rocío Carrasco les han hecho la vida muy difícil.

Moreno ha asegurado que la hija de Rocío Jurado no puede ser feliz porque no hay nada peor que una madre que no habla con sus hijos. "Me encantaría que Rocío Carrasco llamara a sus hijos. Ellos esperan su llamada. No entiendo a Rocío, no entiendo lo que se le puede pasar por la cabeza. Puedo entender que no te hables con tu exmarido, pero que no te hables con tus niños, nunca lo entenderé", ha afirmado.

Una idea que ya comentó con Rocío Carrasco la última vez que habló con ella. "He hablado con ella dos veces, la última hace por lo menos 8 años. Le dije lo que tenía que decirle... Y es que... A unos niños hay que llevarlos de vacaciones, al parque...", ha aseverado.

