Amador Mohedano hace su confesión más dura: "Tenía un ático y me planteé tirarme"

Amador Mohedano (67 años) ha abierto las puertas de su casa para todos los concursantes de Ven a cenar conmigo Gourmet. Una oportunidad que ha aprovechado para hablar de los aspectos de su vida a los que nunca ha hecho referencia. Al menos, públicamente. Miguel Frigenti (32) ha sido el encargado de hacerle revelar sus mayores secretos, con una pregunta tras de otra.

"Yo he ligado tela, yo he gustado mucho a las mujeres y a los homosexuales, de toda mi vida", confesó la noche de este miércoles el hermano de Rocío Jurado, después de que Miguel Frigenti viera una fotografía suya junto a La más grande y reconociera que físicamente, Amador estaba muy bien.

Entre esas imágenes, también había una de Rocío Carrasco (43). Lo que enseguida entristeció el rostro a Amador Mohedano por la nula relación que hay entre ellos dos. "Me da mucha pena que haya cambiado tanto la película, me siento enfadadísimo con cómo ha tratado a la familia", comentó.

Amador Mohedano y Rosa Benito, en un evento en Madrid. Gtres

En cuanto a los peores momentos de su vida, el que fuera representante de famosos hizo referencia a su separación con Rosa Benito (64), asegurando que tuvo un momento de locura en el que se le pasaron muchas cosas por la cabeza. "Yo he estado solo y he estado mal, yo tenía un ático y me he planteado tirarme", reveló Mohedano. Muy sorprendido, Miguel Frigenti le preguntó: "¿Te has planteado el suicidio? A lo que el hermano de Rocío Jurado respondió que sí, antes de comentar que logró salir de este amargo momento gracias a la ayuda de profesionales. "Yo he estado en dos psicólogos. Con el primero me tiré dos horas y por las noches en la cama lloraba como un niño chico" dijo.

Frigenti también quiso abordar el tema estrella del museo de Rocío Jurado, consiguiendo así que Amador Mohedano hablara largo y tendido sobre la disputa con su sobrina. "Ese museo lo he hecho yo, hasta hace dos años, era el sueño de mi hermana. Llamé a Rocío y le dije lo del museo y me dijo 'ay tito eres el mejor, quién mejor que tú que eres el que conoces la historia de mamá'. Mi sobrina es la heredera universal, si está de buen rollo, está de buen rollo, si no lo está, pues no lo está. Ella pidió unas exigencias que no eran lógicas, quería un porcentaje por las entradas, por el merchandising...".

Amador Mohedano terminó la velada cantando. Redes sociales

Finalmente, Amador Mohedano terminó la velada en su casa con el micrófono en la mano y cantando una canción que es una declaración de intenciones para la que un día fue su mujer: "Rosa María, Rosa María si tú me quisieras...". Y es que, según él mismo confesó, le encantaría volver con Rosa Benito. No obstante, es consciente de que su separación fue por su culpa. "Me volví muy celoso", aseguró.

