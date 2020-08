Rosa Benito advierte sobre las consecuencias que tendría que Rocío Carrasco denunciara a Amador

Rosa Benito ha desvelado si Amador Mohedano ha recibido o no la demanda de Rocío Carrasco.

Desde que Amador Mohedano (66 años) decidió sentarse en Sábado Deluxe para hablar abiertamente sobre los tejemanejes, desencuentros y polémicas de su familia, la historia de los Jurado ha cambiado mucho. Y es que a pesar del silencio de Rocío Carrasco (43), nadie en el clan entiende cómo una madre puede estar sin mantener relación con sus hijos. Las palabras del exmarido de Rosa Benito (63) dieron mucho de qué hablar y, tras varios días, se especuló sobre una posible demanda por parte de su sobrina. Este miércoles, la colaboradora ha desvelado si finalmente el padre de sus hijos ha recibido esa denuncia.

Rosa Benito ha empezado diciendo en el programa donde colabora, Ya es Mediodía, que Amador Mohedano no hizo nada malo, simplemente contar su vida y como todos, puede hacerlo sin pedir permiso a nadie. Y es que no es la primera vez que el hermano de Rocío Jurado se deja ver hablando en un plató de televisión sobre los problemas que hubo con la herencia de su hermana y sobre la actitud de su sobrina con toda la familia.

Rosa Benito, en 'Ya es mediodía'.

En cuanto a si Amador ha recibido una denuncia por parte de Rocío Carrasco, Rosa Benito ha confesado que no: "En su buzón no hay nada". Además, ha querido asegurar que no cree que vaya a recibir nada porque en el caso de que le denunciara, "se podría liar muy gorda". Una frase final que ha dejado en shock a sus compañeros de mesa y a los espectadores, pues se desconoce a qué se puede referir exactamente la madre de Rosario Mohedano...

Su anterior polémica

A mediados de julio, Carmen Borrego (53) contó en Viva la vida que el propio hermano de Rocío Jurado le pidió durante su etapa como directora del programa que presentaba su madre, que despidiera a Rocío Carrasco para entrar a su por entonces esposa. Declaraciones que la peluquera contestó en Ya es Mediodía esa misma semana.

Rosa Benito ha contestado a Carmen Borrego tras sus declaraciones en 'Viva la vida'.

La alicantina desveló entonces un episodio desconocido que, de ser cierto, no dejaría en muy buen lugar a María Teresa Campos (79), ya que habría puesto en una situación incómoda a la 'La más grande' durante la etapas más complicada de su vida. "Cuando la Campos se va a Antena 3, Rocío, enferma, hace una entrevista que no quería hacer, pero ¿qué pasa?, que aquí (en Telecinco) empezaba Ana Rosa Quintana y entonces eran dos frentes muy grandes. Mi cuñada no quería hacerla y si la hizo en Antena 3 fue por obligación, porque te recuerdo que solo había pasado un mes desde la operación", explicó la cuñada de la artista.

