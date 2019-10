Rosa Benito desvela que tiene el corazón "contento"

Rosa Benito (40 años) ha acudido a la feria Salon Look de Madrid, de la mano de la marca Termix, y ha recordado la profesión a la que dedicó su vida antes de saltar a la fama. Rosa también ha confesado que no se cuida normalmente, tan solo presta atención a su pelo; no hace dietas o limpiezas de cara.

La peluquera ha aprovechado para explicar cómo va a ser su colaboración en Ya es mediodía y que está muy feliz fuera del plató de Sálvame, sin la necesidad de entrar en polémicas con Belén Esteban (45) o David Valldeperas (45). Ahora mismo lo importante para ella es su familia y su nuevo trabajo.

Rosa Benito ha asegurado que se cuida mucho el cabello.

Estamos en un evento de peluquería, profesión que va de la mano con usted.

A ver, es mi profesión, pero todo evoluciona muchísimo.

¿Es muy importante el pelo para usted?

Yo creo que para la mujer e igual para el hombre, el pelo es muy importante.

¿Lo cuida mucho?

Creo que me lo cuido más que la cara. Me gusta lavarme la cara con jabón y luego me pongo una crema de esas que te dan de propaganda, pero es verdad que el pelo me lo cuido mucho, me pongo mi mascarrilla, mis aceites... me gusta mucho. Me horroriza ver los pelos quemados.

Al ser una persona conocida, ¿tiene que cuidarse más?

Yo no me cuido nada la verdad. Si me tengo que comer un bocadillo de sobrasada, me lo como. Y de imagen, creo que tampoco.

¿Ahora que ha vuelto a la televisión se cuidará más?

No. Soy yo y me encantan mis arrugas, me encanta reírme, me encanta estar bien. Pero, lo que sí procuro de imagen es estar lo más favorecida que puedo, simplemente porque también somos un referente para la gente que nos ve y sobre todo la gente de mi edad, que también se reflejan mucho en mí.

Rosa Benito es uno de los fichajes estrella de la nueva temporada de 'Ya es mediodía'.

¿Cómo ha sido su vuelta como colaboradora?

A ver, la vuelta... yo llevo volviendo muchísimo tiempo porque hace nada estuve en Supervivientes, y ahora estoy feliz en Ya es mediodía. La experiencia es muy buena, pero creo hay de todo como en la viña del señor.

¿Qué diferencia hay entre la Rosa colaboradora de Sálvame a la Rosa colaboradora de Ya es mediodía?

Pues es la misma, no hay ninguna diferencia. Soy Rosa Benito en ambos sitios.

Sus excompañeros han sido muy críticos... Belén ha cargado en varias ocasiones contra usted, y ahora también David Valldeperas.

A eso no te voy a contestar.

¿No va a entrar en guerra con ellos?

No voy a contestarte.

Es una pena, ¿no?

No voy a contestaros, ¿vale?

Pero, ¿está feliz?

Mira, yo estoy tranquila. Tengo salud, que es lo importante, tengo a mi familia bien y hoy es el día del lazo rosa. Las mujeres están luchando tanto, tanto... Entonces, me quedo con lo bonito. De todo se sale pero hay que tener muchísima fe. Y de verdad, a todas esas personas les doy mi corazón.

¿Cómo tiene Rosa Benito el corazón?

Contento.

Rosa Benito asegura que está bien soltera.

¿Está bien ahora soltera?

Estoy ilusionada con la vida y con lo que os he dicho antes: doy gracias a Dios por tener lo que tengo, por tener seis nietos maravillosos. ¿Y qué más tengo que pedir? Tengo trabajo, salud, mis niños con trabajo... y no todas las familias lo pueden decir. Tengo unos nietos que me dan la vida, una familia preciosa... ¿Quién puede decir tanto? Mi hija Rosario está plétorica, va a comenzar a grabar su próximo disco, ella misma se lo está produciendo porque es verdad que las compañías están cerrando y hay una catástrofe en la música... que es una pena que se haya terminado esto... Pero somos felices, tenemos salud, ¿qué más podemos pedir?

¿Por qué cree que machacan a su hija en la música, si ella no se mete en polémicas?

Yo lo único que te puedo decir es que mi hija Rosario es una luchadora, que lo está demostrando y como ella siempre dice, hay que tirar para adelante. Primero por ella misma, que yo siempre le digo: primero, ella, y luego por los demás. Ella siempre dice que por sus hijos y yo siempre lo decía antes, pero ahora yo digo que no. Hay que luchar por una y luego por lo que venga, porque si tú estás bien, todo tu entorno está bien.

¿A ella le molestan las críticas?

Ya no. ¿Sabes lo que pasa? La vida te curte la piel, entonces ya no. Como decía El Quijote: "Ladran, luego cabalgamos".

Usted publicó que estaba contenta de que hablasen de usted, ya que eso significa que está viva. ¿Fue una indirecta hacia Belén?

No, ¿por qué siempre vais a lo negativo? Yo ese tuit lo tengo puesto desde hace mucho tiempo, se me borró y lo volví a poner porque me sale del corazón y lo único que pone es una frase que yo cojo de Salvador Dalí, que además me encanta. Y es como dicen: "De los mediocres nunca hablan y a las personas que no son nada no las imitan". Así que nada, me siento grande.

Usted fue concursante de GH VIP, ¿qué le está pareciendo esta edición?

Muy buena.

¿Y Mila?

La casa es muy difícil.

