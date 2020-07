Amador, sobre Teresa Campos: "No voy a decir nada más, no quiero que le dé algo, está mayor"

La guerra entre los Mohedano y las Campos está dando mucho de qué hablar. Desde que Amador Mohedano (66 años) se sentase en el plató de Sábado Deluxe, la polémica ha estado servida y las bandos, divididos: team Amador o team Campos. Pocas veces se ha dejado ver el hermano de La más grande tan enfadado con lo que se estaba diciendo en un plató de televisión, y entrando, molesto, en directo para desmentir las cosas que se estaban diciendo.

Su última discusión fue con Terelu Campos (54) el pasado sábado en Viva la vida, pero en realidad va contra toda la familia Campos, quienes se han apropiado de una relación que hace pocos años no tenían con Rocío Carrasco (43), según su testimonio.

Tras dimes y dirites, el exmarido de Rosa Benito (63) está cansado de todo lo que se ha alargado el tema de Rocío Carrasco y ha dejado claro que no quiere seguir con ello: "No voy a decir nada, no quiero que a María Teresa le de algo, ya está mayor". Y es que, está muy molesto porque las tres Campos han hablado mentiras sobre su familia.

Amador Mohedano en su última aparición pública tras 'Sábado Deluxe'. Gtres

Parece que a Terelu Campos le interesa seguir hablando sobre el tema, y es entonces cuando Amador Mohedano confiesa que "ya veremos, como siga hablando, yo contesto". El hermano de Rocío Jurado ya ha avisado de que o se callan y dejan de contar mentiras, según su punto de vista, sobre su familia o seguirá hablando y dejando en mal lugar a la que fuera la reina de las mañanas.

Aunque es habitual ver de vez en cuando a Amador Mohedano sentado en los platós de televisión, y ahora además ha dejado claro que no se va a callar nada, todavía no se atreve a sentarse en el Deluxe y realizarse el Polígrafo: "De momento, no". Sin duda, que Amador se sometiera a las preguntas de Conchita provocaría un antes y un después porque la verdad más absoluta saldría a la luz.

La reacción de Teresa

La presentadora, que acaba de instalarse en Málaga por unas semanas, ha visto cómo Rosa Benito y Amador la han señalado duramente. Cada uno por su lado, han vertido graves acusaciones contra la malagueña que la han molestado e indignado sobremanera, como ha informado una persona de su entorno a JALEOS. Este medio es sabedor del "gran enfado" que se ha cogido María Teresa cuando ha sido informada. Ella nunca suele entrar en este tipo de polémicas y, directamente, ni las ve, pero en esta ocasión la herida ha sido honda. Por injusta y por falsa.

Eso sí, que no espere nadie una respuesta pública. Teresa ha optado por la vía más sensata: el silencio. Solo habla y se desahoga en privado, descolgando el teléfono. Así como en otras ocasiones no le afecta lo que se comente de ella, las declaraciones de Rosa y Amador le han hecho revolverse por dos razones muy claras: por el profundo cariño y respeto que sentía por Rocío Jurado y, en segundo orden, por intentar ensuciar su relación con Fidel Albiac (47), el marido de Rocío Carrasco, un "segundo hijo" para Teresa.

Teresa Campos junto a Fidel Albiac en una imagen tomada en 2018. Gtres

Hay que recordar en este punto que, por un lado, Rosa Benito aseveró en Ya es mediodía que su cuñada Rocío Jurado, recién operada de su cáncer, se vio "obligada" a hacer una entrevista con Teresa en su recién estrenado programa Cada día, de Antena 3.

Todo según el testimonio de Benito, Rocío Jurado, al mes de operarse, tuvo "por obligación" que sentarse junto a María Teresa, que estrenaba temporada frente a Ana Rosa Quintana (64), en aquella época recién aterrizada en la mañana de Telecinco. Por otro lado, Amador Mohedano confesó hace unos días en Sálvame que, en una conversación privada con Campos, esta le confesó las razones por las que se dejó de emitir Nacidas para cantar, un programa de Canal Sur que presentaba Teresa junto a Rocío Carrasco. Amador sostiene que la malagueña le confesó que no le gustó el trato que le dispensó Fidel Albiac.

"Calla, Amador. ¡De menuda me he librado porque el trato que me hicieron fue horrible. La prepotencia de Fidel conmigo. Me he librado de una buena, así que encantada", palabras textuales de Amador Mohedano. En definitiva, dos testimonios, el de Rosa y Amador, que han molestado a María Teresa Campos. Y ante la pregunta de una posible acción legal por parte de la comunicadora, se es muy claro: una persona que bien la conoce confiesa a este periódico que eso "jamás lo haría", sobre todo por Rocío Carrasco, Fidel y por la propia Jurado. "Ella sabe su verdad, sabe la relación que tenía con Rocío Jurado y no tiene que demostrar nada, pero le ha dolido, claro que sí. Esas cosas enfadan y molestan", reitera una buena amiga.

