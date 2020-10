José Antonio, en contra de las declaraciones de Ana María pidiendo respeto para Rocío Carrasco

Ana María Aldón (43 años) ha concedido una sorprendente entrevista en exclusiva hablando, entre otros temas, del distanciamiento de Rocío Carrasco (43) con toda su familia. La mujer de Ortega Cano (67), sin dudarlo, asegura que la hija de Rocío Jurado lleva la vida que ha elegido y cree que todos deben respetarlo. A este respecto, José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, ha manifestado su opinión. Además, José Antonio no sólo ha hablado sobre estas polémicas declaraciones, sino que se ha pronunciado por primera vez sobre el debut de Gloria Camila (25) como actriz.

¿Qué le han parecido las declaraciones de Ana María Aldón?

La verdad es que no lo he visto.

Habla de todo, pero, entre otras cosas, dice que hay que respetar la decisión de Rocío Carrasco.

La forma que tiene de vivir su vida hay que respetar de todo el mundo. Hay decisiones que... la palabra respetar no sé si sería la correcta, son incomprensibles. Y para mí no merecen ningún respeto ciertas decisiones, otras las acepto sin problemas. Todo el mundo sabe cuáles son.

La verdad es que estas declaraciones que ha hecho Ana María pueden provocar un conflicto.

No, para nada, en la familia cada uno tenemos nuestras opiniones y las podemos expresar cuando queramos y donde queramos, eso no crea ningún tipo de conflicto. Ana María tampoco conoce muchas cosas. Bueno, casi ninguna de las circunstancias que rodean todo este tema. Eso te condiciona a la hora de dar esa respuesta.

José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano. Gtres

Ha llegado ella a esta conclusión sin tener todos los elementos.

Sí, yo creo que ella no baraja todos los elementos, seguro. Hay mucha gente en la familia que no baraja todos los elementos.

Ella reconoce que con Rocío Flores no tiene mucha relación, ni antes ni ahora. Que le dio pena cuando la vio llorar pero que está en un punto equidistante.

Desgraciadamente la madre no llora por la hija, por lo menos no la vemos llorar por la hija. A mí lo que me gustaría era que llorara por su hija. Eso merecería respeto.

Volvemos a lo de siempre.

Sí, no hay cambios de ningún tipo, ha habido unas declaraciones de Ana María que respeto, es su opinión pero que no la comparto, sobre todo en un tema que todo el mundo conoce. Que no quiera nada conmigo o con nosotros, lo respeto y punto, pero las otras son incomprensibles y ya os digo que no las entiendo ni las entenderé nunca.

El propio maestro, José Ortega Cano, ha dicho respecto a lo de Ana María que el respeto es importante pero hacia los dos lados.

Con eso no sé lo que quiere decir.

Quizás él no se siente respetado por Rocío Carrasco.

Eso ya cada uno nos sentimos de una forma diferente. Que la forma de comportarse no nos guste, eso creo que es vox populi, no sé lo que ha querido decir con eso.

¿Ustedes respetan también las declaraciones también de Ana María? ¿Les ha sorprendido?

Las respeto, le han hecho una pregunta y ella ha contestado como ella lo entiende. Es totalmente respetable, no hay ningún tipo de problema con nadie que tenga una opinión distinta de la mía, no hay ningún tipo de problema ni de nada.

José Antonio Rodríguez, Gloria Mohedano, Gloria Camila Ortega y José Fernando Ortega. Gtres

Gloria Camila tendrá un papel en una serie.

Si, a Gloria le han ofrecido un trabajo, ella lo ha aceptado, le ha gustado y me parece perfecto. A todo el mundo le gusta ese tipo de trabajo, no es que fuera su fin ni su meta ni nada de esto pero le ha llegado en este momento y ella se cree capaz de realizarla, me parece perfecto.

Es una artista.

Sí, es una chica joven, dispuesta a hacer todo este tipo de cosas que se cree capaz de hacer y una vez que lo haga y que se vea el resultado lo veremos.

Con las vueltas que da la vida a ver si se encuentra con su hermana en televisión.

Eso ya lo veo más complicado. Como poderse encontrar sí pero eso no quiere decir nada, por un pasillo puedes pasar y te cruzas con mucha gente en la vida. A lo mejor ni hola ni adiós, a lo peor. Creo que no habría ni hola ni adiós.

¿Qué le parece las críticas que ha recibido Gloria de tantas actrices sin verla en pantalla?

A ella le ofrecen un trabajo, lo acepta y una vez que lo haga es cuando tienen que venir las críticas, a unos les gustará y a otros no pero no antes. ¿A los políticos les pide alguien algo?

Quizás habría que pedirle más.

Tendríamos que pedirle muchísimas cosas, pero no creo que fuesen capaces de dárnoslo, la gran mayoría, por lo menos lo que están demostrando ahora mismo todos. Si en eso que es tan importante puede entrar cualquiera, ¿por qué no va a entrar ella en esto? Tenemos millones de casos en todo el mundo, en Hollywood, ¿por qué están los hijos de los hijos...? Luego hay algunos que valen y otros que no, los que no se van, esa es la vida.

Ella ha demostrado que es muy resuelta.

Creo que es capaz de hacer todo lo que ella quiera hacer.

