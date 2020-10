Gloria Camila aclara si ha recibido un mensaje de su hermana, Rocío Carrasco

Gloria Camila Ortega (24 años) ha vuelto a acaparar titulares esta semana por dos asuntos familiares. En primer lugar, surgían los rumores sobre un distanciamiento con su sobrina, Rocío Flores (23), después de que Alejandra Rubio (20) afirmase en Viva la vida que la hija de Ortega Cano (66) podría pensar que "ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos" en el conflicto entre Rocío Carrasco (43), Antonio David Flores (44) y sus hijos.

A pesar del revuelo causado, la protagonista no tardaba en aclarar que su relación con su prima sigue siendo excelente: "Yo amo a mi sobrina, la amo por encima de todas las cosas. Es totalmente falso que yo tenga un problema con ella, que nos hayamos peleado, que hayamos discutido, que tengamos celos, nada", explicaba, añadiendo que no hablado "jamás con Alejandra y menos de este tema".

Gloria Camila ha vuelto a negar su supuesto distanciamiento con Rocío Flores. Europa Press

Tras calmar las aguas de esta polémica, surgía otra noticia que afirmaba que Rocío Carrasco se ha puesto en contacto con Gloria Camila a través de un mensaje, dispuesta a acercar posturas.

Así, la hija de Rocío Jurado se ha visto obligada a dar la cara de nuevo para aclarar la verdad sobre esta supuesta información: "Nadie se ha puesto en contacto conmigo y menos mi hermana Rocío Carrasco, ni lo he ocultado ni yo se lo dije a mi padre, que bueno, me parece un poco injusto", ha aseverado a través de un vídeo en Instagram.

En la misma publicación, la influencer reiteraba que no ha tenido ningún problema con su sobrina: "No nos hemos peleado, una vive en Málaga, otra en Madrid, cada una hace su vida, pero hablamos cada día y cuando viene a Madrid se queda en mi casa, cero rollos raros", explica.

Gloria Camila, cansada de las especulaciones, niega que su hermana le hablase

Pero algunos medios han seguido insistiendo en que el mensaje de Rocío Carrasco ha existido y, al ser preguntada de nuevo por los reporteros en la calle, Gloria Camila ha zanjado el asunto sin querer dar más declaraciones: "Si lo niega la protagonista y siguen diciendo que sí, pues ya está", ha espetado.

Alejandra Rubio se explica

Alejandra Rubio ha sido acusada de filtrar un distanciamiento entre Gloria Camila y Rocío Flores. Gtres

Tras afirmar en Viva la vida que Gloria Camila estaría al margen del enfrentamiento de su familia con Rocío Carrasco y que creía que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, se ha acusado a la hija de Terelu Campos (55) de ser la encargada de filtrar un supuesto distanciamiento entre la hija de Ortega Cano y su sobrina, Rocío Flores.

Cansada de que la culpen siempre de todo, Alejandra se ha defendido de las críticas y asegura que siempre le cae a ella toda responsabilidad. "Yo no he dicho que esté mal con Rocío. Eso no ha salido de mi boca ni tampoco la información que da José Antonio Avilés, no tiene que ver conmigo", ha sentenciado.

