Stormi, la hija de Kylie Jenner, luce una mochila de 12.500 euros en su primer día de colegio

Pocas cosas -o más bien ninguna- pueden sorprender ya del clan Kardashian. Sus millones de fans alrededor del mundo están más que acostumbrados a verlas viviendo en las mansiones más elitistas, conduciendo los coches más impresionantes y llevando las prendas y joyas más exclusivas.

Y en este sentido, la heredera directa de la pequeña de las Kardashian-Jenner, Stormi Webster (2), hija de Kylie Jenner (23) y el rapero Travis Scott (29), también tiene algo que decir -aunque por edad, apenas sepa pronunciar su nombre-. Este miércoles día 30 de septiembre, Stormi estaba feliz, amaneció pletórica e ilusionada.

Era su primer día de colegio y como a todos los niños del mundo, sus padres ya le tenían todo preparado, con la especialidad de que ella es una Kardashian. Las clases serían en su casa, valorada en más de 36 millones de euros, quizá también debido a la pandemia de coronavirus. Y más concretamente en el jardín, donde con varias profesoras particulares practicaron arte, pintura y algunos juegos.

Y como buena influencer, Kylie Jenner fotografió y grabó, orgullosa, el total look de su única hija para una ocasión tan especial. Entre Bentleys y Maseratis, little Stormi, como a veces la llama su Kylie, da saltos de alegría diciendo algo así como "first day of school!" ("¡Primer día de cole!"). Su outfit, en apariencia, de lo más sencillo: pantalón corto y camiseta de manga corta en color negro. Unas zapatillas deportivas Air Jordan y... lo mejor está aún por llegar. A sus espaldas, una especie de mochila que, en realidad, se trata de una pieza de obra de arte y artesanía.

Se trata del modelo de Taurillon Clemence Kelly Ado de la firma francesa Hermès. El de la hija de Kylie Jenner, en concreto, es de color rosa tiza y su precio en el mercado es de 12.500 dólares. No obstante, el valor del que la pequeña ha seleccionado para su primer día de cole puede ser algo bastante más elevado teniendo en cuenta su especial estampado texturizado.

Según consta en la página web oficial de Hermès, donde se puede adquirir en color rojo y negro -debe ser que el rosa tiza de Stormi es una edición especial o quizá algo diseñado especialmente para ella-, "esta es una elegante mochila está confeccionada en piel de becerro con una solapa cruzada con cerradura giratoria".

Y continúa: "Tiene anclajes de correa plateados, con correas de hombro largas y ajustables de cuero. La parte superior se abre a un interior de cuero compacto con un bolsillo plano. ¡Es una mochila muy elegante de Hermès, ideal para los elementos esenciales del día a día!".

En el primer día de colegio de Stormi no solo estaba presente como testigo su madre, Kylie, pendiente de que en los jardines de su mansión todo estuviera a punto para que su pequeña recibiera las clases en el ambiente idóneo. También estaba Travis Scott, su padre y ¿expareja de su madre? Kylie Jenner y Travis Scott rompieron poco después de que naciera su primera y única hija en común, en febrero de 2018, por una presunta infidelidad de él. En este tiempo, ambos han demostrado mantener una muy buena relación en público.

Como curiosidad, Kylie Jenner mantiene una muy buena relación de amistad con la cantante Rosalía (27). La pequeña de las Kardashian, hija de Kris (64) y Bruce Jenner -ahora Caitlyn (70)- empezó siendo una gran fanática de su música, ha ido a varios conciertos suyos y en los últimos tiempos no solo se las ha podido ver juntas por las calles de Los Ángeles, sino que incluso Kylie invitó a la artista al segundo cumpleaños de Stormi.

Ocasión para la que organizó un parque temático solo para ella, Stormi World. A su vez, Rosalía y Travis Scott, conectados por Kylie, han grabado en colaboración uno de los éxitos más famosos de la catalana:TKN.

