Fernando Simón se sincera en 'Planeta Calleja': de sus cinco hermanos a su historia de amor

Fernando Simón (57 años) ha protagonizado este viernes una nueva entrega de Planeta Calleja. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad ha acompañado a Jesús Calleja (55) en un espectacular recorrido por Mallorca en el que han practicado buceo, ciclismo y escalada, además de montar en globo aerostático.

El ilustre invitado del programa ha aprovechado su semana de vacaciones para grabar este programa de aventuras en el que, además de descubrir parajes de ensueño y hacer deporte, ha desvelado algunos aspectos desconocidos de su vida privada.

gracias por estará ahí siempre, ayer Planeta Calleja con Fernando Simon fue el porgrama más visto en número de espectadores con un 17.3% y la emisión más vista del día, con el minuto de oro (22.49%) y 3.327.000 de espectadores. Gracias también por la buena crítica de la prensa pic.twitter.com/4TThvYnnSq — Jesús Calleja (@JesusCalleja) October 3, 2020

"A mí y a mi familia nos han pasado muchas cosas en la vida, pero siempre he considerado que hemos sido privilegiados", ha confesado mientras sobrevolaban Mallorca en globo. Y es que Simón ha revelado que tiene cinco hermanos, todos ellos con estudios universitarios: "Una empresaria, una maestra, dos veterinarios, un farmacéutico que se dedica a la investigación en biología molecular y yo", relata.

A pesar de sus exitosas carreras profesionales, los seis hermanos pasaron por difíciles momentos como la muerte de su madre: "Mi padre se quedó viudo cuando yo estaba a punto de cumplir ocho años. Yo era muy pequeño, me acuerdo de cosas, pero son solo retazos de memoria".

Fernando Simón perdió a su madre cuando apenas tenía siete años. Mediaset

Simón ha protagonizado uno de los momentos más emotivos al hablar de su padre, el reconocido psiquiatra Antonio Simón: "Mi padre quería que me dedicara a la psiquiatría pero yo le decía que no (...) Me dediqué a lo que me gustaba y me interesaba", ha explicado. "Muchos años después me seguía diciendo 'hijo, aún estoy esperando que hagas psiquiatría para quedarte con la consulta'. Pero este año, la primera vez que nos pudimos ver después del confinamiento, me dijo 'hijo, qué bien que no me hiciste caso, estoy orgulloso de la carrera profesional que has llevado'", desvela emocionado.

Feliz matrimonio

Simón está casado y tiene tres hijos estudiantes. Mediaset

Además de hablar de sus orígenes familiares, Fernando Simón ha relatado cómo conoció a su actual mujer, María Romay-Barja, con la que tiene tres hijos de 23, 21 y 18 años. "Nos conocimos mucho antes, nos conocimos en mi pueblo, ella tenía familia allí (...) Yo estudiaba medicina y ella periodismo, pero luego hizo una especialización en política y planificación de desarrollo y viajamos juntos a África".

Desde que han regresado a España, el popular epidemiólogo confiesa que no han podido compartir tanto tiempo como les gustaría: "Nos vemos menos porque trabajamos en sitios diferentes y hay veces que la echo de menos".

Sobre su reciente fama debida al cargo de responsabilidad que desempeña, Simón asegura que su vida "no ha cambiado tanto", salvo por los inconvenientes de la constante atención mediática a la que él y su familia se ven sometidos.

Precisamente para tratar de pasar desapercibidos, el doctor confiesa entre bromas lo primero que le pide su mujer cuando salen a la calle: "Me dice que no hable. La gente se gira solo con oírme hablar, reconocen mi voz".

