Jesús Calleja defiende a Paula Echevarría tras subir fotos publicitarias a Instagram en Kenia

Al igual que el resto de los españoles, Jesús Calleja (55 años) se encuentra en confinamiento con motivo de la grave crisis sanitaria respecto al COVID-19. Sin embargo, antes de encerrarse en casa pudo disfrutar de Kenia al lado de Paula Echevarría (42) para su programa Planeta Calleja. Aunque ambos disfrutaron de la experiencia, la actriz fue de lo más criticada por, supuestamente, hacer promoción en su Instagram con algunas imágenes del viaje. Ahora, el presentador sale en su defensa y explica cómo fue viajar con Paula y Miguel Torres (34).

La última grabación antes del confinamiento fue con Paula Echevarría en Kenia, ¿cómo fue?

Nosotros a los invitados siempre les llevamos a países y les decimos que nunca entramos por donde entra el viajero, nos gusta entrar por la puerta de atrás, es la puerta de la aventura. No es lo mismo conocer Kenia en los safaris normales que ir a Kenia y que te lleve a ver un poblado o una tribu que aseguró que muchos de los habitantes era la primera vez que veían un hombre blanco. Cuando tú llevas a Paula Echevarría, que está acostumbrada a una vida diferente, todo más controlado, la sacas de esa burbuja de confort y la sacas de su cotidianidad y la metes a vivir una aventura de verdad, al final te conviertes en un amigo y se generan unos lazos de unión.

¿Cómo vivió ella esa aventura?

Flipando, yo llevo años detrás de ella. Cuando rodé con David Bustamante (38), su ex, hablé con ella y no había manera. Ella decía que es muy urbanita, le gustan las cosas controladas, no le gusta sufrir y al final la he conseguido convencer y ha dicho 'cómo me había perdido esto, es adictivo'. Creo que ha sido la experiencia más bestia de su vida en un viaje, sin ningún tipo de dudas y que le gustaría repetir. Yo la llamo mañana y viene corriendo.

¿Algo que le impactó?

Hay muchas cosas, pero no te las puedo contar porque sería un spoiler en toda regla a mi programa.

¿Ha sido una buena viajera?

Es una maravilla. Me quedo satisfecho cuando les pregunto a los invitados si mereció la pena este viaje y normalmente se emocionan, lloran, te abrazan... Al final, con el 100 por cien de todos los invitados que hemos tenido se ha establecido un nexo de unión especial de amistad. Ahora en estos encierros que tenemos creo que el 80 por ciento o el 90, todos los que han pasado por Planeta Calleja, estamos comunicados.

Cuestionaron mucho las fotografías que subió Paula en Kenia. Se dijo que las utilizaba con fines comerciales, que no había ido a sufrir

En los viajes no hay nada escrito, sales de viaje y lo maravilloso que tienen los viajes es que nunca sabes qué te va a pasar. Desde el sofá de una casa o desde la comodidad de tu hogar, coger un teléfono y calentarte los dedos con cosas que no tienes ni idea, me parece un poco atrevimiento. Yo nunca me atrevería a juzgar jamás a nadie sin conocer qué está ocurriendo. Vivimos una época en la que las redes sociales han explotado a una gran velocidad, es un vehículo maravilloso de comunicación, pero que tenemos que aprender a gestionarlas.

Somos muy novatos, hay que ser educados, tenemos que tener un poco la prudencia antes de escribir, eliminar el insulto y la provocación. Además, cuando hay medios digitales que buscan el like para que suba su contador y así tengan unas estadísticas más elevadas, no se cortan un pelo en fake news, exagerar la noticia o jamás contrastar. Todos hemos tenido noticias que son absolutamente falsas, de un calibre casi cómico pero resulta que nadie te ha llamado, se publican cosas y a ti nadie te ha llamado.

Los titulares apuntaban a un viaje publicitario

Eso es una opción personal de alguien que por alguna razón quiere hacer algún daño.

