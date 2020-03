Paula Echevarría, duramente criticada tras desvelar su medida para resistir al coronavirus

Paula Echevarría (42 años) ha sido duramente criticada tras desvelar una de las medidas que ha tomado ante el avance del coronavirus COVID-19 en España. La influencer se ha sometido a un tratamiento médico-estético para reforzar sus defensas por miedo al contagio. Ha sido ella misma la encargada de publicarlo a través de sus redes sociales.

En concreto, en una serie de stories de Instagram, Echevarría ha explicado que el tratamiento no evita el virus pero que en caso de contraerlo, los efectos no son tan fuerte por la "resistencia" de la vitamina C y el ozono. Se trata de un tratamiento de "hemoterapia y sueroterapia con vitamina C y ozono para aumentar tus defensas y tu capacidad de resistencia. Nos afecta fundamentalmente para resistir cualquier tipo de infección. La vitamina C no evita ningún tipo de contagio pero sí mejor la capacidad de respuesta", aseguraba el doctor Vicente Beltrán ante los tres millones de seguidores de Echevarría.

Paula Echevarría en sus 'stories' de Instagram.

La actriz ha querido hacer hincapié en ese punto: no evita el contagio pero sí viene bien para personas como ella, al tratarse de una mujer con asma y que ha dejado el mal hábito de fumar hace relativamente poco. "No evita el contagio pero en el caso de que sucediera, yo que soy una exfumadora y sí que he tenido neumonía, además de alergia asmática por lo que me podría afectar mogollón. Con esto evitamos que la afección sea mayor". En poco tiempo, sus redes sociales se han llenado de mensaje criticando la recomendación de la protagonista de Velvet.

"Lo que podría hacer es no publicar que ella -que sé que lo puede pagar desde luego- pero no publicar que vas a prepararte por si te contagias, porque hay mucha gente que no puede y está en pánico por la calle. Qué falta de sensibilidad tenéis a veces, de verdad, es increíble. Hasta en una situación como esta, hazlo y cállate, ten un poco de empatía con todos los demás", le ha recriminado una usuaria. "Una preguntita, Pau, el tratamiento de vitamina C, ¿cómo se lo pido a mi médico de sanidad pública? ¿O como siempre es un tratamiento exclusivo?, recriminaba otro.

Ver esta publicación en Instagram A la Torre del Terror! Yiiiihaaaaa!!!!! 🤪😛 #WaltDisneyWorld #MMRR Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 5 Mar, 2020 a las 9:00 PST

Paula Echevarría ha tomado esta decisión después de disfrutar de unos días de trabajo y también de desconexión y descanso fuera de España. A finales del mes de febrero, voló junto a su pareja, Miguel Torres (34) y el presentador Jesús Calleja (54) hasta Kenia para grabar Planeta Calleja. A continuación, la pareja voló a Miami y allí disfrutaron juntos de Disneyworld Orlando.

