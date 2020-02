Paula Echevarría viaja a Kenia para grabar lo nuevo de 'Planeta Calleja'

Paula Echevarría (42 años) será la primera protagonista de la octava temporada de Planeta Calleja, cuyo estreno está previsto para el próximo 2021. Así lo ha anunciado el propio Jesús Calleja (54) en un vídeo en el que aparece en el aeropuerto junto a la influencer.

La actriz y el intrépido presentador viajarán hasta Kenia para conocer los encantos del Valle del Rift, en Kenia, en la que será la entrega número 51 del programa de viajes. "Llevaba mucho tiempo detrás de ti y me ibas dando largas, por fin has caído en la tentación", bromea Calleja con Paula Echevarría antes de subirse al avión.

"Me voy con unas ganas que me muero, espero no arrepentirme", ha confesado la actriz de Velvet, que ya se encuentra disfrutando de los paisajes del país africano, aunque probablemente le toque pasar algunos momentos de fatiga, como es habitual en el formato de Mediaset.

Los espectadores tendrán que esperar para ver el episodio en que Paula Echevarría recorre el Valle del Rift mientras conversa con Jesús Calleja sobre su vida personal y profesional. Y es que el programa está emitiendo actualmente su séptima temporada, con tres episodios pendientes.

La aparición de la actriz e influencer será una oportunidad ideal para verla hablar de asuntos personales como su relación con Miguel Torres (34), la cual ha llevado siempre con total discreción pese a los constantes rumores de boda y embarazo. Además, está por ver si Echevarría se acuerda del padre de su hija, David Bustamante (37), cuando relate a Calleja los aspectos más importantes de su vida.

En las tres últimas entregas de esta temporada, el actor Pablo Chiapella (43), la actriz Malena Alterio (46) y el ingeniero de Google Sergio Boixo viajarán hasta México, Italia y Estados Unidos, respectivamente, para despedir la que, de momento, está siendo la segunda edición más vista de la historia de Planeta Calleja, con una media de 1,3 millones de espectadores y un 9,8% de cuota de pantalla.

Estreno espectacular

El estreno de esta temporada, con Ana Botín, es el más visto de su historia. Mediaset

El inicio de la séptima temporada lograba una cifra récord gracias a la emisión en simulcast del episodio en el que Ana Botín (59) viajaba hasta Groenlandia con Calleja. Ese estreno ostenta actualmente el título del programa de Planeta Calleja más visto, con una audiencia de 2.677.000 espectadores y un 19,3% de share.

La presentadora Sandra Barneda (44), los humoristas Jorge (59) y César Cadaval (55), el actor Asier Etxeandia (44), el diseñador Lorenzo Caprile (52) y el chef José Andrés Puerta (50) también han formado parte de esta temporada.

