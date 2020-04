Humberto Janeiro y María del Pino rompen su relación tras diez años juntos

Humberto Janeiro Bazán (48 años) y María del Pino han roto su relación tras diez años juntos. Una separación inesperada que ha golpeado al clan Janeiro y que acaba de hacerse pública pese a que, al parecer, la pareja decidió cesar la convivencia desde finales del pasado año.

Aunque nunca llegaron a casarse, el hermano mayor del torero Jesulín de Ubrique (46) y la sobrina de Marina Castaño (63) tienen tres hijos en común y hasta el momento no se habían conocido crisis entre ellos. Ambos siempre han tratado de mantener su vida personal en la más estricta intimidad, pero fuentes de su entorno han confirmado ahora la ruptura, tal y como publica Cotilleo.

La noticia de la separación ha sorprendido al entorno de la pareja, que asegura en el citado medio que la familia "lo está pasando muy mal" con esta situación y sigue sorprendida con la ruptura.

Humberto y María llevaban diez años de relación. Gtres

Humberto, piloto de profesión, es el mayor de los hermanos Janeiro y el menos conocido de esta mediática familia. Pese a que siempre ha tratado de mantenerse al margen de la fama adquirida por su apellido, lo cierto es que su vida -en concreto, su relación con María del Pino- ha acaparado titulares a lo largo de la última década.

En 2011, tras varios días de rumores de boda secreta, Humberto respondía ante los reporteros agolpados en su casa para desmentir de forma tajante la noticia: "No me he casado", espetaba en la que ha sido una de sus contadas declaraciones públicas.

La pareja daba la bienvenida en mayo de 2014 a su primer hijo en común. En septiembre de ese mismo año celebraban un multitudinario bautizo al que asistió toda la familia Janeiro, incluida Andrea (20), hija de Belén Esteban (46) y Jesulín.

Malos momentos

En febrero se conocían los problemas de salud de Humberto Janeiro padre. Gtres

Tras un período de estabilidad, la familia de Ambiciones vuelve a acaparar el foco mediático por noticias no precisamente positivas. Hace dos meses era Humberto Janeiro padre (77) quien protagonizaba titulares por su preocupante estado de salud.

El patriarca y Carmen Bazán (73) se divorciaban hace 15 años y, poco a poco, la relación de Humberto con sus hijos se fue deteriorando hasta que ha acabado siendo totalmente nula.

El otrora empresario de éxito parece estar atravesando problemas de salud tanto físicos como mentales. Después de que fuese visto con serias dificultades de movilidad y un aspecto deteriorado, fuentes del entorno aseguraban a Sálvame que se encuentra solo y deprimido y que, además, tiene un problema del que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente, sin concretar de qué se trata.

