Kylie Jenner, destronada como la famosa mejor pagada de Instagram

Tener 185 millones de seguidores en Instagram, más de 6.000 publicaciones y alrededor de 10.000 me gusta por imagen, ya no son suficiente para Kylie Jenner (22 años). Y es que, la menor del clan Kardashian ya no ocupa el primer lugar en el ranking de los famosos mejores pagados de Instagram. Un puesto que lideró en los últimos cuatro años y que ahora acaba de ser ocupado por uno de los actores más reconocidos de Hollywood. Así lo ha revelado el último estudio de Hopper HQ, empresa especializada en la planificación y programación de la mencionada red social.

Se trata de Dwayne Johnson (48), también conocido como La Roca, quien hasta la fecha supera los 190 millones de seguidores y que podría cobrar mínimo un millón de dólares (878.495 euros) por publicación. Así lo ha estimado la firma británica, que se ha basado en factores como el número de seguidores, el nivel de compromiso que tienen por cada fotografía compartida (vistas legítimas, likes y comentarios), el sector al que pertenece el famoso, la audiencia y su status. Es la primera vez que el protagonista de The Fast and The Furious ocupa esta posición, tras haber incrementando sus ganancias en la plataforma en un 15%. Pero este no es el único reconocimiento que ha obtenido el actor en el último año. El pasado verano, el también luchador profesional se convirtió en el mejor pagado de Hollywood con 89,4 millones de dólares (78,50 millones de euros).

Dwayne Johnson es el famoso mejor pagado de Instagram. Hopper HQ.

Kylie Jenner, por su parte, estaría cobrando 986.000 dólares (866.000 euros) por una imagen compartida en su Instagram, después de que sus ganancias en esta plataforma cayeran en un 22%. Sin embargo, esto no supondría una gran pérdida en su fortuna, teniendo en cuenta que ha sido la multimillonaria más joven del mundo, según la revista Forbes.

Kylie no es la única de su familia que forma parte del ranking de los famosos mejor pagados en Instagram. En el top 10, también figura su hermana, Kim Kardashian (39), que podría cobrar por publicación alrededor de 858.000 dólares (753.551 euros). En concreto, la socialité se encuentra en la cuarta posición. Solo por debajo del actor de Hollywood, la joven modelo y Cristiano Ronaldo, que ganaría por imagen 889.000 dólares (780.000 euros).

Kylie Jenner es ahora la segunda mejor pagada de Instagram. Hopper HQ

Kendall Jenner (24), Khloé Kardashian (36) y Kourtney Kardashian (41) son otras de las integrantes de la familia que tienen un lugar en esta lista. En concreto, la posición 14, 15 y 17, respectivamente. El ranking lo completan cantantes, deportistas, actores o modelos como Selena Gomez (27), Taylor Swift (30), Neymar (28), David Beckham (45), Emma Watson (30) o Gigi Hadid (25).

[Más información: Kylie Jenner, Sofía Vergara y Naye West son las estrellas mejor pagadas de 2020]