Olvido Hormigos, en el punto de mira por un error en 'Sálvame' que la vincula a la prostitución

Un nuevo escándalo se cierne sobre Sálvame. Durante dos días, el programa de Telecinco ha especulado con desvelar el nombre de una mujer muy conocida que habría tenido vinculación directa con el mundo de la prostitución. Si bien es cierto que en las últimas semanas el asunto de las supuestas scorts que acudían a cambio de dinero y regalos a fiestas celebradas por futbolistas y empresarios ha levantado un gran revuelo, en esta ocasión el formato estrella de Mediaset afirmaba tener conocimiento de que una famosa del panorama nacional habría ejercido dicha práctica. Información que aún no ha visto la luz.

El titubeo de Kiko Hernández (43 años) -que está presentando Sálvame esta semana- ante los posibles nombres que se barajan, acabó con la mención de una mujer conocida de sobra en el universo Mediaset. El subconsciente le jugó una mala pasada al colaborador, que terminó nombrando a Olvido Hormigos (48). Si bien es cierto que el propio Hernández afirmaba que ella no era la persona que habían anunciado desvelar, puso de manifiesto que la exconcejala se había puesto en contacto con el programa tras darse, supuestamente, por aludida.

'Sálvame' expuso el mensaje enviado por Olvido Hormigos a la dirección. Mediaset

"Una mujer se ha puesto muy nerviosa con esta información. ¡Ojo! No queremos decir que la persona que lleva una doble vida oculta y la que se ha puesto en contacto sean la misma. No estamos diciendo eso", esbozó el que fuera concursante de GH. Acto seguido el programa enseño un mensaje de whatsapp en el que Olvido Hormigos exigía su total desvinculación con este asunto. Un texto que fue enviado antes de que nadie la nombrase. "Esta persona no tiene nada que ver con la historia que ha contado Gustavo González, es la persona que le manda ayer un mensaje a las 24:19 a la dirección del programa", añadió el ahora presentador.

"Espero que no se diga ni una palabra de mí o pondré una demanda por el derecho al honor, intimidad y propia imagen", se podía leer en el mensaje que la exconcursante de GH VIP mandó a la dirección de Sálvame. Unas palabras que muy a su pesar la han devuelto a la actualidad informativa, mezclándola así con un asunto que le puede resultar bastante desagradable. JALEOS se ha puesto en contacto con la protagonista de esta polémica, que se ha negado a añadir cualquier tipo de declaración al respecto. Habrá que esperar para ver cómo se desarrollan los acontecimientos y cuál será la postura adoptada por la toledana.

[Más información: Olvido Hormigos recurrirá ante el Supremo la sentencia que da la razón a Lequio]