Olvido Hormigos, acorralada: se filtra de nuevo su vídeo sexual

Este martes 24 de septiembre, la Agencia Española de Protección de Datos -AEPD- presentó un canal prioritario a través del cual se puede denunciar la difusión de contenido sensible que esté alojado en la red para solicitar su retirada. Debido a este acontecimiento, Olvido Hormigos (48 años) se ha sentado este miércoles por la mañana en el plató de Espejo Público para volver a hablar del famoso vídeo íntimo por el que estuvo situada durante mucho tiempo en el foco mediático.

Lo cierto es que la colaboradora de televisión no lo está pasando nada bien porque, tal y como ella misma ha comentado, se ha vuelto a difundir dicho vídeo por las redes sociales y además, ha sido víctima de una suplantación de identidad en Twitter por parte de anónimos que quieren hundir su imagen.

Olvido Hormigos en 'Espejo Público'.

"Me ha causado un daño tremendo, porque es una impotencia saber que va a estar siempre, son ocho años ya. Es verdad que me avergüenzo de muchas cosas que he hecho. Todos tendríamos que tener derecho al olvido", ha confesado Olvido Hormigos en el matinal de Susanna Griso (49). En sus palabras refleja el mal momento por el que la exconcejala socialista de Los Yébenes está volviendo a pasar. Como ya comentó, el vídeo que le pasó a un futbolista vuelve a estar en páginas de Internet, a pesar de que pusiera una demanda en el momento en el que se empezó a colgar en las redes.

Una de las cosas que más preocupa a Olvido Hormigos es el momento en el que tenga que hablar con su hija pequeña de lo que pasó en el pasado: "No me veo teniendo esa conversación con ella (en la que se lo cuento), me adora. Mis hijos lo han vivido conmigo y se les ha respetado, pero no quiero contárselo a ella. Tiene cinco años y cuando tenga edad para saberlo, habrán pasado desde que se publicó 13 ó 14 años".

Ver esta publicación en Instagram En un momento con todos vosotros en @espejopublico #actualidad #atresmedia Una publicación compartida de Olvido Hormigos Carpio (@olvidoh) el 25 Sep, 2019 a las 1:55 PDT

Además, ha confesado que no fue ella quien empezó enviando un vídeo personal al chico con el que tenía conversaciones telefónica sino que fue este hombre quien inició todo: "El chico que sacó mi vídeo me había mandado vídeos suyos antes".

La presentadora Susanna Griso ha animado a la representada de Toño Sanchís (46) a que acuda a la nueva plataforma de la AEPD a presentar su solicitud para que se borre el vídeo de todos lados. El problema ante el que se encuentra Hormigos es que al haber pasado ya ocho años existe una dificultad mayor en hacerlo desaparecer.

