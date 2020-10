¿Tiene Rocío Carrasco "abducida" y aislada de su entorno a Anabel Dueñas? Ambas responden

Rocío Carrasco (43 años) ha reaparecido este sábado frente a los medios de comunicación presentando el musical que está representando por toda España en homenaje a su madre, Rocío Jurado, Qué no daría yo por ser Rocío Jurado, protagonizado por la cantante Anabel Dueñas (35). Este sábado, el espectáculo musical recalaba en Boadilla del Monte, Madrid, y fueron muchos los rostros conocidos y amigos que se desplazaron hasta allí para poder disfrutar de la actuación y recuperar en espíritu a La más grande.

Como no podía ser de otra manera, la hija de Rocío Jurado atendió a la prensa, pero no contestó a todas las preguntas formuladas. Sobre las deudas que tiene contraídas, y la supuesta culpabilidad de Fidel Albiac (47) en todo lo que le está ocurriendo, aseguró lo que sigue: "Estamos todos bien, dándole gracias a Dios porque se pueden hacer las cosas, porque esto, no solo somos nosotros, hay mucha gente detrás que come de esto".

En cuanto a las informaciones que se han vertido esta semana en diferentes programas de televisión, siendo Socialité el que llevó a cabo la primera investigación en exclusiva, sobre que Anabel Dueñas se habría alejado de su entorno desde que se sumergió en este musical, "abducida" por Carrasco, ambas se lo toman a risa. Tanto es así que las dos han jugado con esto para tratar el tema con humor y no querer hacer ninguna declaración. La pregunta estrella para Rocío Carrasco era qué le pareció la entrevista que Carmen Borrego (53) concedió hablando de ella y de su hija, en la que aseguraba que no iba a haber reconciliación ni perdón. Una cuestión a la que ha seguido sin querer contestar, guardando silencio, como lleva haciendo muchos años, al menos delante de las cámaras.

Qué no daría yo por ser Rocío Jurado ha regresado a las tablas. Este pasado 10 de octubre, el musical producido por Rocío Carrasco y Fidel Albiac ha vuelto en Boadilla del Monte (Madrid), concretamente en el auditorio municipal de dicha localidad. Dos han sido las funciones que se han representado, una a las 18 horas y la otra a las 21 horas. Una doble sesión en la que Anabel Dueñas ha puesto en su voz las canciones más emblemáticas de La más grande tras más de un mes con el telón bajado. El pasado 7 de septiembre se vieron obligados a cancelar la última función que tenían programada, que iba a tener lugar en Cabra (Córdoba), a consecuencia de la complicada situación sanitaria que vive España por la Covid-19.

Rodeada de polémica

Todos los elementos que componen la vida de Rocío Carrasco están cargados de polémica. Su mala relación familiar acapara las portadas de la prensa rosa y ocupa horas en televisión, y es que la hija de la artista no parece estar atravesando su mejor momento. Las recientes alusiones de su tío Amador Mohedano (67) en referencia a su supuesta crisis económica, de la cual culpa a su marido Fidel Albiac, se entremezclan con los rumores de acercamiento a su hija Rocío Flores (23) y a su hermana Gloria Camila (24). Este último hecho ha sido desmentido por las dos jóvenes, lo que ha propiciado que nuevas voces vuelvan a valorar negativamente su papel como madre.

Informaciones a las que recientemente se ha sumado un nuevo personaje, Anabel Dueñas. La sevillana, que es la protagonista del musical que produce Fidel y Rocío, donde interpreta el papel de una joven que realiza un casting para ser la imitadora de Rocío Jurado en un espectáculo, está actualmente en la picota mediática. Varias han sido las personas de su pasado que han afirmado que desde que la cantante comenzó a tener amistad con el matrimonio, su vida social y personal se ha reducido únicamente a ellos dos.

Compañeros de profesión como Mercedes Durán (38) o Fran Dieli (39), con quienes conformó el grupo Supersingles, o examigas suyas como Anabel Pantoja (34) o Amor Romeira (31), han confesado que su relación actual con Anabel Dueñas es totalmente inexistente. Un cambio radical de actitud en el que señalan a Rocío y a Fidel como los responsables directos, y es que según informaciones vertidas en el programa Sálvame, la joven podría estar residiendo junto a la pareja para así estar totalmente apartada de todo el círculo que antes la rodeaba. Comentarios y acusaciones que harán que la vuelta de la cantante a los escenarios esté envuelta en polémica.

