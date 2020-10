La indirecta de Gloria Camila a Sofía Suescun que reabre un polémico capítulo en sus vidas

Hacía ya mucho tiempo que Sofía Suescun (24 años) y Gloria Camila Ortega (24) no se enzarzaban en una guerra a través de redes sociales. Sabido es que la novia de Kiko Jiménez (28) no podía, ni puede, ver a la hija de Rocío Jurado, y que estuvo una larga temporada criticando no solo a ella, sino a todo el clan Jurado por las historias que le había contado su pareja, Jiménez.

Uno de los momentos emblemáticos y televisivos que más se recuerda fue cuando la hija de Maite Galdeano (51) grabó el vídeo de presentación de su pareja cuando este entró en Gran Hermano VIP con el pijama de Gloria Camila puesto. Un acto que dejó a todos estupefactos y que, sin duda, generó un gran debate en televisión.

La indirecta de Gloria Camila a Suescun. Instagram

Ahora, pasado el tiempo, ha sido Camila quien ha reabierto este episodio. En esta ocasión, la hija de Ortega Cano (66) ha lanzado una indirecta a Sofía Suescun. Recién levantada este sábado, ha colgado una fotografía en sus historias en la que se puede ver su amoroso y tierno despertar. Abrazada a su novio David, muestra orgullosa el pijama que lleva puesto, así como las iniciales bordadas en el mismo: 'G.O'.

La pullita a Suescun viene cuando Gloria escribe, para incidir y dejar claro: "CON MIS INICIALES, PARA QUE NO ME LO VUELVAN A QUITAR". Un dardo envenenado para Sofía Suescun, o para la próxima persona que ose 'robarle' el pijama a la hija del torero.

Su guerra con Kiko Jiménez

Gloria Camila y Kiko Jiménez tienen pendiente una cita en los juzgados. "Esperemos que se presente y que lleguemos a un acuerdo que es lo más lógico", comentó el extronista hace unas semanas en Sálvame. Kiko Jiménez insistió que, tras llegar a un acuerdo con José Ortega Cano, lo mejor que puede pasar para todos es que la hija del diestro y él también logren entenderse: "La demanda está puesta desde marzo, por eso el acto de conciliación tiene ese objetivo. Llegar a un acuerdo y ya está. Es lo mejor para ambos".

Kiko Jiménez en el plató de 'Sálvame'. Mediaset

El colaborador pidió a Gloria Camila que rectifique tras las presuntas declaraciones en las que la reportera de Volverte a ver hablaba de los malos hábitos de su exnovio: "Yo lo que le pido, lo principal, es que rectifique. Ella sabe que yo soy una persona sana y no sé por qué dijo eso en ese momento". No obstante, Kiko Jiménez ahora está dispuesto a llegar a una conciliación con su ex y no le pedirá los 20.000 euros que le reclama si le pide perdón públicamente y admite que él jamás ha consumido ninguna sustancia.

Pero el conflicto, lejos de acabarse, parece que solo acaba de empezar. Según desvelaba Kike Calleja, Gloria Camila no tiene intención de llegar a un acuerdo: "(Los 20.000 euros) se lo vas a pagar tú porque ella también te ha demandado a ti". No es la primera vez en los últimos tiempos que Kiko Jiménez tiende una mano amiga a su ex, Gloria Camila, con la que ha confesado no querer tener mala relación. Tanto es así que tuvo un bonito gesto con ella al enviarle un mensaje de ánimo después de que robaran en su casa. En cambio, en la hija de Rocío Jurado el resquemor parece seguir muy presente.

[Más información: Gloria Camila aclara si ha recibido un mensaje de su hermana, Rocío Carrasco]