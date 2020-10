Ana María Aldón pierde la batalla judicial contra el diseñador de su vestido de novia, Emilio Salinas

El enfrentamiento judicial entre Ana María Aldón (43 años) y el diseñador de su vestido de novia, Emilio Salinas, ha llegado a su fin. El juez ha dictado una sentencia que deja como perderdora a la mujer de José Ortega Cano (66), al reconocer que sí existió el acuerdo verbal entre las partes para que la gaditana le nombrase en la exclusiva de su enlace, como defendía el modisto. Además, la exsuperviviente tendrá que pagar a Salinas la nada desdeñable cifra de 4.800 euros, la mitad de lo que el demandante pedía por haber creado su traje de novia.

Emilio Salinas está muy satisfecho por la sentencia que le reconoce como diseñador del vestido que lució la mujer de Ortega Cano el día de su boda y que Ana María defendió como una creación propia.

Bueno Emilio, por fin ha habido sentencia.

Pues a ver, me la comunicó ayer la abogada pero no la he leído. No sé absolutamente nada. Me llamó anoche la abogada, me dijo que en principio habíamos ganado el juicio, pero no me he reunido con ella, entonces no puedo valorar algo que no he leído. De verdad que no sé mucho más.

Ana María Aldón, en los juzgados en Madrid. Gtres

Ha salido publicada y dice que sí que reconoce que había un contrato no verbal, por las pruebas que presentó y demás, pero también dice que usted pedía 9.800 euros y el juez dice que la mitad, que le tendría que dar 4.800.

Bueno, eso es una valoración que hace el juez. Nosotros valoramos el trabajo en base al producto que nosotros habíamos ofrecido y en base al trabajo que nosotros realizamos en el atelier, que es un atelier de costura a medida con trabajos personalizados, no repetimos ningún traje. Entonces basándonos en el gasto de tejido, las horas de trabajo y tal hicimos la valoración, pero no te puedo contar mucho más. No he leído la sentencia, me tengo que reunir con la abogada.

En cualquier caso, ¿está satisfecho?

Sí, sí claro. Que se reconozca todo el trabajo que hicimos aquí, que todo el trabajo era nuestro, y que hayamos podido demostrar incluso que los trajes estaban inspirados en dos trajes de mi colección, que no eran diseños suyos, que no había participado en el trabajo... bueno pues satisfecho la verdad.

¿Cabe recurso por parte de ella?

No tengo ni idea. Es que ya te digo sé que me comunicó ayer la abogada la sentencia pero no sé mucho más, me tengo que reunir con ella entonces no sé si cabe recursos si no cabe recurso no tengo ni idea.

¿Cómo fue el juicio con ella?

Pues a ver, nosotros fuimos a demostrar nuestra verdad, que bueno al final se ha demostrado que llevábamos la razón, y bueno pues bien, nosotros aportamos nuestros testigos, ella aportó los suyos y yo salí contento la verdad porque creo que quedó claro que el trabajo era nuestro.

José Ortega Cano ha acompañado a su mujer al juicio. Gtres

¿Pudo hablar con ella o algo?

No, no, no. A mí no me dirigió ni la mirada. Nada, pero bueno, cada uno actúa como cree conveniente.

A ver qué le dice su abogada y a ver si hace recurso ella.

Muchas gracias. No sé, eso ya es decisión de ella personal. Yo os insisto, hasta que no me reúna con la abogada, lea la sentencia y sepa los parámetros que hay ya decidiremos. Gracias.

Ana María responde

Ana María Aldón, por su parte, se muestra muy disgustada con la resolución judicial y anuncia que va a recurrirla.

Buenos días Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentro? ¿Contenta con la sentencia?

No. No es muy justa.

¿Va a recurrir?

Sí.

La sentencia dice que había un acuerdo verbal pero que no se hizo exactamente...

Se dicen muchas cosas en la sentencia.

Se le ha pedido la mitad del dinero que pedía Emilio Salinas...

Claro, quería el doble de lo que pide.

De momentos le han rebajado al 50 por ciento.

Pero sigue sin ser justo.

Van a recurrir, ¿no?

Sí, tengo un plazo de 20 días.

¿Se ha puesto en contacto con usted Emilio?

¿Conmigo? ¿Para qué? ¿Para darme las gracias? No.

Muy discreta en lo que a la salud de su hermano -que recientemente sufrió un ictus- y de su madre, que no atraviesa por un buen momento, la mujer de Ortega Cano también habla sobre la nueva faceta de Gloria Camila (25) como actriz: "No sabía que lo sabíais vosotros, pero eso tenéis que preguntárselo a ella que yo no voy a hablar por boca de ella". Eso sí, sonriente, confiesa que le ve madera de intérprete: "Hombre, claro".

En cuanto al enfrentamiento entre Rocío Flores (24) -con la que hizo una gran amistad tras su paso por Supervivientes- y su madre, Rocío Carrasco (43), prefiere no pronunciarse asegurando que "no he hablado nunca y no voy a hablar ahora", pero sí confiesa que "ojalá que se solucione".

