Ana María Aldón desvela el enfado de Ortega Cano cuando supo que iba a 'Supervivientes'

Aunque Ana María Aldón (43 años) se encuentre en estos momentos participando en Supervivientes 2020, la mujer de José Ortega Cano (66) ha sido la protagonista del último programa de Volverte a ver. Carlos Sobera (59) la recibió hace ya algún un tiempo en su plató para darle una sorpresa muy especial.

Y es que tres de los cinco hermanos de Ana María, Fermín, Celia y Carmen, querían sorprenderla públicamente para darle las gracias por todo lo que hace por ellos. "Gracias por ser cómo eres, a pesar de dónde has llegado no nos has dejado de lado y te has seguido ocupando de mamá", le confesaban a una emocionada Ana María.

Por su parte, ella no ha dudado en alabar todo el amor y cariño que le han dado durante estos años, sobre todo cuando se quedó embarazada de su primera hija con tan solo 17 años: "No me dejaron sola, me ayudaron con la niña y estuvieron todos mis hermanos a mi lado".

Ana María Aldón en 'Volverte a ver'.

Su hijo José María, su gran apoyo

Más allá de estas declaraciones de amor, Ana María confesó el enfado que tuvo su marido cuando se enteró de que iba a participar en Supervivientes: "Se tiró varios días sin hablarme".Y es que el torero no entendía la decisión de su mujer: "Me dijo que me lo pensara muy bien y después se dio cuenta de que iba en serio".

A pesar de su enfado inicial, José Ortega Cano se ha convertido en el mejor defensor de la diseñadora, un gran apoyo que también le brinda su pequeño José María: "Cuando le dije que iba a Supervivientes me dijo que quería ver cómo me tiraba desde el helicóptero y deseó que no me echaran la primera semana".

Ana María abordó el asunto de su participación en Supervivientes 2020 y aseguró que se encontraba con muchas ganas de que el público la conociera, más allá de estar a la sombra del diestro: "Yo soy una superviviente nata, de la vida. Me gustaría que todo el mundo me conociera de lo más profundo y quien quiera juzgarme que lo haga conociéndome. Van a descubrir que soy muy trabajadora y muy luchadora, que me busco la vida y tiro adelante como sea. La gente piensa que yo vivo en la Casa Real".

Ana María Aldón y Gloria Camila en Telecinco.

La visita de Ana María Aldón también tuvo un componente emotivo más allá de la sorpresa de sus hermanos. Una de las reporteras del programa, Gloria Camila Ortega, es precisamente la hija de su marido. Juntas concedieron una sincera entrevista donde desvelaron su buena relación y el profundo amor común que ambas sienten por José Ortega Cano. Tanto Gloria como Ana María estuvieron juntas durante la difícil etapa que el matador vivió en la cárcel de Zuera.

"Ana María llegó en un momento en el que estamos un poco desubicados y nos dio mucha alegría. Poco a poco, se ha ido convirtiendo en una persona muy especial para mí y además es la madre de José María que Jose María es el rey de la casa", apuntó Gloria Camila.

Su historia de amor con Ortega Cano

Ana María Aldón.

Con la sinceridad que la caracteriza, Ana María desveló la forma en la que conoció a su actual marido. Desde Sanlúcar de Barrameda, tierra de Aldón, viajaron ella y un grupo de "mujeres mayores" a conocer la finca La Yerbabuena en Sevilla. Allí estaba el torero, quien según ella no dejó de "echarle el ojo". Sin terminar la visita, Ortega Cano ya le había pedido el teléfono y le había propuesto ir junto a El Rocío.

"Yo me fui con mi madre de vuelta", comentaba Ana María entre risas. Pero él insistió y, finalmente, quedaron: "Nos vimos un día tomando café. Yo tenía una vida muy estable, y viene este hombre a dar un revolcón a mi vida. Lo que más me sorprendió de él fue su sensibilidad, la forma de dirigirse a una mujer. Eso enamora a cualquier mujer", concluyó.

