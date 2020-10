El doble juego de Tom Brusse: pide perdón a Melyssa tras hacerle una promesa a Sandra

Conversaciones, imágenes inéditas y hasta regalos. El debate de las tentaciones, emitido este martes, lo ha tenido todo. Melyssa Pinto (28 años) y Tom Brusse (27) han sido, una de vez más, los protagonistas de la noche.

Tras la hoguera de confrontación, en la que la pareja rompió su relación debido a una infidelidad de Tom con Sandra Pica, una de las tentadoras, la expareja volvió a hablar antes de que él partiera de República Dominicana. Si bien el francés se mostró con una actitud de arrepentimiento, Melyssa no aceptó sus disculpas.

"Estoy muy dolido por ti, lo siento muchísimo, pero aquí dentro todo va más rápido. Es muy intenso y estaba perdido. Llevamos ocho meses y, si tú no eras feliz, yo tampoco", decía Tom para justificar sus acciones. Pero al igual que en la hoguera, Melyssa no tardó en reaccionar. "Yo sí era feliz, tú no sabes cómo estaba yo", aseguró la que fuera tronista de Mujeres y hombres y viceversa, que apenas podía mirar a los ojos a su expareja y que no dudó en hacer referencia a su infidelidad con Sandra.

Tom Brusse se mostraba arrepentido mientras hablaba con Melyssa. Telecinco

"Esta conversación no tiene ningún tipo de lógica, porque después de haber penetrado a otra chica, a mí ya no tienes derecho a recriminarme ni a mirarme a la cara", sentenció Melyssa. "No te sientas mal que me has quitado tú de encima. Eres tan mala persona que merezco mucho más", añadió la catalana, demostrando que no estaba dispuesta a perdonarlo. Aun así, el francés insistió, haciendo alarde de sus atributos. "Tengo corazón, buenos sentimientos, te quiero muchísimo", dijo antes de asegurar que no estaba dispuesto a terminar mal su relación."No quiero perderte, quiero seguir hablándote, hemos tenido cosas muy fuertes. No, no te voy a pedir ahora volver contigo, pero quiero estar bien".

Independientemente de las palabras, Melyssa no cedió. "Ya no eres el hombre de mi vida… Para mí el acto sexual es muy importante y cuando yo os escuchaba gemir, te estaba mirando a los ojos", dijo la concursante que, a pesar de los malos momentos que ha vivido, reconoció que esta ruptura le dejó algo positivo. "Ni ahora ni en un futuro, ahora me quiero a mí. Has conseguido que me quiera, que me valore y respete", aseguró. "Pídele cariño a Sandra que te lo ha dado hasta ahora, a mí ya no me lo pidas que no te lo quiero dar", le comentó a un Tom que se mostraba visiblemente arrepentido, pero que, minutos antes le hacía promesas a la tentadora.

Tom Brusse, mientras le hacía una importante promesa a Sandra. Telecinco

Previo a su conversación con Melyssa, Tom Brusse le explicaba a Sandra Pica las razones de su partida y le aseguraba que tenía sentimientos hacia ella. "Necesito aclarar mi cabeza. Necesito pensar. Dejo una relación de ocho meses para empezar a conocerte. Tengo sentimientos por ti. No es un adiós, es un hasta luego. "Nos vemos fuera del programa", dijo el francés. "No me había pasado eso de estar con una persona y que te guste otra. Te espero fuera. Estás muy guapa. Te voy a echar de menos", le reiteró al momento de despedirse.

