Kiko Matamoros y Suso Álvarez incendian 'Tentaciones' con un duro enfrentamiento

La segunda edición de La isla de las tentaciones ha vivido este martes un último debate marcado por la tensión en plató. Además de comentar los últimos acontecimientos de los protagonistas del reality, dos de los colaboradores han adquirido especial protagonismo por su duro enfrentamiento.

Se trata de Kiko Matamoros (63 años) y Suso Álvarez (27), que se han enfrentado para defender a Melyssa Pinto (28) y Tom Brusse (27), respectivamente, con vehementes argumentos que acabaron convirtiéndose en ataques.

La actitud de Tom, que decidió abandonar el programa solo, dejando atrás a Sandra Pica (21), la tentadora con la que llegó a mantener relaciones sexuales, ha generado un debate en el que la tensión ha ido creciendo sin que Carlos Sobera (60) pudiera hacer nada por calmar a los tertulianos.

El colaborador de Sálvame estallaba contra quienes defienden la actitud de Tom en el reality: "Podéis justificar lo que queráis", espetaba. Sin embargo, Suso respondía a Matamoros con un dardo sobre su vida personal: "Es que no entiendo lo de esta gente cuando hace dos semanas has reconocido que has sido un infiel toda tu vida. Hay que ser un sinvergüenza".

"Yo estoy hablando de un tío que actúa con crueldad", justificaba Kiko. Pero al colaborador de Viva la vida no le convencía ese argumento y contraatacaba: "Ah y ser infiel ahora es un gesto de cariño, ¿no?", ironizaba. "Tú puedes ser infiel e intentar hacer el menor daño posible", reflexionaba.

Matamoros prosiguió con su tono beligerante: "A ti te gustan los concursantes que se acercan al comportamiento de los orangutanes y de los primates", disparó. "Deja de atacarme", advertía Suso.

Este enfrentamiento se reflejó en las redes, que se dividieron entre ambos colaboradores. Los espectadores se han posicionado en Twitter, aunque muchos de ellos no apoyan a ninguno de los dos tertulianos.

Matamoros llamando orangután a suso 😂😂😂, me desorino, la virgen el ZASCA se oyo en Moscú 😂😂😂😂😂 — sergio 💙🇺🇾🧜‍♀️ (@Settralisko1) October 13, 2020

Matamoros hoy has estado sembrado con el peluche y dándole zascas a Suso, mira que es difícil que yo diga esto pero parece el feminista del plató entre tanto orangutan #TentacionesDBT3 — La manzana de Lilith (@Puchieah) October 13, 2020

Kiko Matamoros (64) dice que pegar a Suso (25) sería maltrato INFANTIL. Su relación con Marta (23) qué es? #TentacionesDBT4 pic.twitter.com/0WZ6FW3Cg7 — cute belier (@cute_belier) October 20, 2020

Kiko Matamoros y Suso discutiendo por demostrar quien es más machito 🤢#TentacionesDBT4 pic.twitter.com/zjslH9ZCGg — OPINION BOY 🤳🏾💫 (@opinionista8) October 20, 2020

Matamoros y Suso, en la lucha de "QUIÉN ES MÁS MACHITO?"

cuando se darán cuenta de que los dos son igual de machos patéticos???

#TentacionesDBT4 — CORAZÓN SIN VIDA (@aitanaaxfans) October 20, 2020

Los ataques se siguieron sucediendo durante toda la noche con un debate en el que escasearon los argumentos. Suso, que mostraba una actitud provocadora hacia su compañero, llegó a llamar "Makoke" a Nagore Robles (37), algo a lo que Matamoros respondió posteriormente llamándole "Tony", en referencia al exnovio de su exmujer.

Otro de los insultos que se pudieron escuchar en el programa fue el de "míster Proper", pronunciado por el ex gran hermano para burlarse de la calvicie del colaborador de Sálvame. Carlos Sobera preguntaba al aludido si quería realizar algún tipo de venganza contra su rival, pero Matamoros respondía con sarcasmo: "No se puede pegar a un niño".

