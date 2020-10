El trepidante e inesperado final de 'La isla de las tentaciones': reproches y sorprendentes decisiones

La isla de las tentaciones ha celebrado este domingo la hoguera final de su segunda edición tras confirmarse como el reality estrella de Mediaset, arrasando en audiencias y poniendo a prueba el amor de cinco parejas.

El último episodio ha estado repleto de acontecimientos que se han sucedido a un ritmo trepidante. Y es que, cumpliendo con los peores presagios, tan sólo una de las cinco parejas - además de Inma y Ángel, que decidieron abandonar el reality juntos una semana después del inicio de la aventura - ha salido indemne del programa, que deja un balance final de cuatro rupturas y tres nuevas relaciones surgidas estas semanas en República Dominicana.

1. Melyssa y Tom

Tras el abandono de Melyssa, Tom ha tomado una sorprendente decisión. Mediaset

Tras una tensa hoguera de confrontación cargada de reproches que culminó con el abandono de Melyssa, Tom Brusse comenzaba la noche anunciando una sorprendente decisión.

Lejos de seguir disfrutando de la experiencia o abandonar con su tentadora, Sandra Pica, Tom ha decidido marcharse solo. "Necesito pensar y saber lo que quiero realmente y lo que me dice el corazón. No puedo dejar una relación de ocho meses para irme con alguien que he conocido aquí", explicaba.

Esta decisión no gustó nada a la joven tentadora que había iniciado una estrecha relación con Tom en la villa. "No confío en él, no me quiero ni despedir ni mirarle a la cara. He quedado como una retrasada. Se me ha utilizado. Siento decepción y traición", lamentaba entre lágrimas.

2. Melodie y Christian

Melodye ha dejado a Christian, que pensaba pedirle matrimonio. Mediaset

Una de las pocas parejas que no ha sucumbido a la tentación en el programa es la de Melodie y Christian. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que su relación sobreviva. Ella llegaba a la hoguera final bastante resentida y se negaba a darle un abrazo a su chico: "Me he centrado en ti que no me he acordado de mí. Yo no era consciente de la vida de mierda que tenía (...) Siempre que te pedía un detalle decías que te lo hiciese yo a ti. Eres un egoísta, que cuando haces algo esperas algo a cambio", le ha reprochado.

Christian intentaba recuperar a la joven haciendo una confesión: "Me he dado cuenta de que te amo. Si me dejas y te vas sola me vas a reventar. Pero quiero que sepas que te quiero muchísimo". Pero Melodye tenía clara su decisión: "Yo sé que en el fondo tú me quieres a tu manera, pero es que esa manera no me vale. Llevo muchos años poniendo ilusión a una relación que solo me ha dado tormento, lágrimas y sufrimiento", espetaba.

Finalmente, la joven decidió darse una oportunidad con Beltrán, su tentador, mientras que Christian se marchó solo y destrozado por la ruptura que frustraba sus planes de pedirle matrimonio a su chica.

3. Marta y Lester

Marta y Lester han confirmado su ruptura en la hoguera final. Mediaset

Marta Peñate y Lester han intercambiado duros reproches en su hoguera final, donde han materializado la ruptura de su relación tras 11 años juntos. Por una parte, el canario ha mostrado su dolor por la infidelidad de su novia. "Se me partió lo que tenía dentro. Vi algo que nunca me esperé ver nunca. Cuando me mataste ahí me sentí libre para conocer a una persona que ahora me encanta, que lo sepas", pronunció refiriéndose a Patricia, su tentadora.

La exgran hermana, por su parte, admitía que le fue infiel con Dani para cruzar una raya y no volver nunca más: "La culpa es mía en cierta parte por no haberte dejado antes. Por no haber tenido valentía". Dolido, Lester aseguraba que "Me has destrozado y no me lo esperaba. Eres una ridícula y me perdiste. Si lo que querías era acabar con esta relación lo has conseguido".

Pese a lo afectado que se mostraba en su reencuentro con Marta, Lester ha decidido abandonar el programa junto a Patricia. "Me gusta de verdad, la quiero. Necesito demostrarle al mundo que lo que he sentido es verdad". Marta, por su parte, ha abandonado el concurso sola porque necesita curarse "el alma" y conocerse a sí misma.

4. Mayka y Pablo

Pablo se ha mostrado muy dolido por la infidelidad de Mayka. Mediaset

Otras de las hogueras que ha estado marcada por la tensión ha sido la de Mayka y Pablo. El murciano, muy dolido por la infidelidad de su novia con Óscar, decidía quemar a Rosito, el oso de peluche que simbolizaba su amor, como metáfora del final de su relación.

Pablo ha reprochado a Mayka que se haya dejado llevar con su tentador. "Al primer payaso que te ha regalado los oídos te has metido con él en la cama. Eres una infiel. Te deseo toda la suerte del mundo porque con ese tío la vas a necesitar. Te he desenmascarado, eres una falsa, y me voy con la cabeza bien alta".

Mayka, por su parte, más afectada por el hecho de que Rosito haya acabado en la hoguera que por el fin de su relación con Pablo, ha abandonado el reality con Óscar, reprochando a su ex que "me ha hecho más feliz que tú en tres años" y confesando que "necesito conocer a Óscar fuera. Si me equivoco me equivoco yo", que el ex de Andrea ha correspondido con un "te quiero. Esto es el comienzo de una historia que no quiero que termine".

5. Alessandro y Patricia

Alessandro y Patricia han tomado una importante decisión sobre su relación. Mediaset

Alessandro Livi y Patricia Guimerans entraban al reality tras el abandono de Inma y Ángel. La cubana mostró desde sus primeros días sus celos, pidiendo una hoguera de confrontación tras ver las imágenes de su chico en Villa Montaña.

El italiano no daba crédito al ver el dolor de su novia pese a no haber hecho nada reprochable. "Son situaciones que se han creado porque me ha generado una confianza de una convivencia 24 horas", explicaba. Patricia, por su parte, le aclaraba el motivo de sus celos: "Han creado una complicidad demasiado rápido y ya sabes que eso era lo que más me podía molestar".

A pesar de todo, la pareja tenía clara su decisión final y abandonaba el reality de la mano y tomando una importante decisión sobre su relación. "Ya es hora de que nos vayamos a vivir juntos", pronunciaba Aless, dibujando en el rostro de su chica una sonrisa de felicidad.

