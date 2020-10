Christofer, destrozado, abandona 'Sábado Deluxe' ante la mayor humillación de Fani Carbajo

Este sábado se ha vivido una noche complicada en Sábado Deluxe por el polígrafo al que se han sometido Christofer Guzmán (29 años), Fani Carbajo (36) y Rubén (32). Un 'triángulo amoroso' que dio mucho de qué hablar en la primera edición de La isla de las tentaciones. Mítica es ya aquella frase de 'Estefaníaaaa'. Como no podía ser de otro modo, ha sido una noche tensa y desagradable, sobre todo para Christofer, ya que las preguntas del polígrafo de Conchita han versado sobre aquella tórrida historia en República Dominicana, y los rescoldos que pudieran quedar entre su prometida y Rubén.

No cabe duda de que las preguntas han despertado para él viejos fantasmas del pasado, hasta el punto de que la situación ha terminado por sobrepasarlo y ha llegado a abandonar el plató, al sentirse "humillado". Hay que puntualizar que Fani y Christofer ya habían discutido antes de Deluxe y, por tanto, se enfrentaban a su entrevista bastante tensos el uno con el otro, pero las respuestas de Fani sobre su relación con Rubén y, sobre todo, algunos comentarios de los colaboradores han acabado enfadando a Christofer, que se ha ido destrozado del plató, y a punto de llorar.

Fani y Rubén, sentados en el polígrafo. Mediaset

Durante todo el programa, Christofer se ha quedado en una sala contigua viendo a Fani y Rubén a través de un plasma. Según ha explicado, no quería coincidir en la misma sala que Rubén ni alimentar "ese circo". En ese punto, Fani ha replicado, molesta: "Nadie le ha puesto una pistola en la cabeza y está aquí porque quiere".

La noche, pues, se presentaba tensa. Las preguntas tampoco ayudaban a la relajación. Conchita aseguró que Guzmán le había sido infiel a Fani con una compañera de trabajo, aunque, de nuevo, él negase los resultados. "Estoy flipando, no me lo puedo creer", ha dicho ella. "Fue cuando llevábamos dos años y solo nos mandamos mensajes. Nos rozábamos en el bar, pero nada más", se ha defendido Christofer.

Christofer rozaba su nepe con el culo de su compañera de trabajo. CHILLO #MultipoliEstefaníaaaa pic.twitter.com/HRpfn3WVzZ — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) October 10, 2020

También revelaron los cables que Fani Carbajo se encontraba hondamente arrepentida por haber sido infiel a Guzmán. Sin embargo, en un momento de la entrevista-poli le tocó responder a Fani algo que causó gran revuelo e indignación en redes: cuál de los dos está mejor dotado. Fani dijo que su pareja, pero, según Conchita, mintió. Además, por si esto fuera poco, Rubén confesó que llegó a mantener actos íntimos con Fani en La isla, y se ha escuchado en plató la mítica canción de El Venao, algo que ha hecho que Christofer, con el orgullo herido, haya abandonado de forma sorpresiva la entrevista y las instalaciones de Mediaset.

Christofer no quiere entrar en el circo...a buenas horas jajaja #MultipoliEstefaníaaaa pic.twitter.com/aS8t5YvOmr — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) October 11, 2020

"Esto no, esto no... Se me está humillando como nunca en la vida", ha sostenido con la voz estrangulada y rota, y a punto del llanto. Fani, muy enfadada, le ha pedido que se comporte como un adulto, para sorpresa de todos: "Sabes de sobra a lo que has venido". "Yo de esto no voy a hacer más un circo", ha respondido, roto. Christofer había reconocido al comienzo del programa junto a María Patiño (49) que se había prestado a este polígrafo junto a Rubén únicamente por dinero: "Estoy aquí por una situación económica, por tener trabajo. Me he replanteado no estar, sí". Según Antonio David Flores (44), se ha tratado de la ruptura definitiva de la pareja.

