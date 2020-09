Nuevo golpe para Fani y Christofer: se les cae el proyecto con el que pensaban hacerse ricos

Fani Carbajo (36 años) y su pareja, Christofer Guzmán (29), no terminan de levantar cabeza. Tras verse obligados a cancelar su planeada boda de ensueño y la imposibilidad, por el momento, de poder concebir el hijo que tanto desean, se suma ahora un nuevo revés. Según ha podido averiguar JALEOS en exclusiva, a Fani y a Christofer le acaban de tumbar su proyecto laboral más ambicioso, la idea con la que pensaban hacerse ricos.

No es ningún secreto para nadie que el nombre de pila de la madrileña, Estefanía, se convirtió casi en un himno cuando a principios de este año se emitió la primera edición de La isla de las tentaciones. De lo más profundo de la garganta de Guzmán, tras descubrir que su pareja le había sido infiel con Rubén Sánchez, salió un estruendoso: "¡Estefaníaaaa!".

Fani y Christofer en 'La isla de las tentaciones'.

Un grito que les ha atormentado durante meses y que incluso persiguió a Christofer hasta su puesto de trabajo, cuando un joven desconocido en un acto de mala educación se lo espetó a la cara mientras ejercía sus labores. Sin embargo la pareja, que se encuentra en un momento glorioso de fama y popularidad, quiso dar la vuelta al nombre que los martirizaba para hacer de él un negocio.

Y no solo un negocio sino hacer de aquella anécdota, una propiedad privada de la que si cualquier otra persona quisiera hacer uso, tendrían que pagarles una suculenta cantidad de dinero. Tal y como ha podido confirmar este periódico, Fani y Christofer querían patentar "Estefaníaaaa" (con cuatro aes) como marca pero se han encontrado con una negativa por parte de la OEPM.

La Oficina Española de Patentes y Marcas, tras la solicitud por parte de la pareja, ha dado el "no" por respuesta y no les ha concedido la patente para registrar esta marca con la que pretendían sacar rédito vendiendo productos y servicios en un futuro no muy lejano. La justificación de la OEPM, grosso modo, indica que el nombre seleccionado es muy básico, nada original y que no tiene el peso suficiente como para convertirse en una marca registrada con la que poder comercializar.

Christofer y Fani en Ibiza este verano. Gtres

Para llegar hasta este punto -la solicitud de la marca en letras o palabras y también el dibujo del logo-, Fani y Christofer habrían hecho una inversión aproximada de unos 250-300 euros que ya habrían perdido por el cerrojazo del citado organismo. Pero este espaldarazo no es el único al que han tenido que hacer frente en los últimos tiempos. El pasado domingo 23 de agosto, tan solo cinco días antes de que se celebrase su enlace matrimonial con ilustres invitados de la televisión y un reportaje fotográfico con entrevista ya pactada para una revista del corazón, Fani y Christofer desvelaron que cancelaban su boda.

El 28 de agosto era el día elegido para darse el 'sí, quiero' por todo lo alto. Sin embargo, ante la mirada atónita de Toñi Moreno (47) en el programa Viva la vida, Fani confesó lo siguiente: "No va a haber boda. No estoy nada bien". Con la voz entrecortada y con la mirada triste, Carbajo contó los verdaderos motivos de la cancelación de su enlace con el hombre de su vida: "Llevamos desde el jueves hablándolo con nuestra representante y también entre nosotros. Yo no quiero que nadie se contagie una boda. No iba a ser una boda bonita, hay que mantener la distancia, todos en casa a la una de la madrugada, no podía acercarme a ellos por miedo... Entonces pensé, 'así no se puede'".

Fani y Chistofer cancelan su boda días antes de la celebración.

"Lo tenía todo: el traje, las alianzas... Llevamos muchos días dándole vueltas. Iba a venir a Viva la vida a hablar de los preparativos y de todo, pero al final, he tenido que venir a contar cosas tristes. Los jefes del mirador de Cuatro Vientos se han puesto en contacto con nosotros y nos han dicho que nos entienden, igual que otras parejas han pospuesto su boda. De momento, yo no he puesto ninguna fecha", continuaba relatando la exparticipante de Supervivientes 2020.

"El martes estuve en Alicante haciéndome la última prueba del vestido de novia, el del niño y el de Christofer... Iban a ir iguales vestidos. Después volé a Ibiza y desde allí vi todas las noticias sobre la covid y es que no puede ser..." , concluyó, asumiendo este revés personal.

