Camilín, novedades sobre su supuesto 'hermano', un despido y Lourdes Ornelas, su nueva 'secretaria'

Camilo Blanes Ornelas (37 años) no se apea de la polémica. Si bien hasta este verano el interés hacia su persona había descendido varios estadios tras la muerte de su padre, la apertura del testamento y sus problemas de salud, en plenas vacaciones estivales su madre, Lourdes Ornelas, se ha encargado de levantar polvareda. A raíz de un vídeo en Instagram en el que se veía a su vástago en unas preocupantes condiciones, la mexicana volvía a colocarse en primera línea y lo hacía con toda la artillería.

Aseguraba durante el mes de agosto que Camilín había sido engañado por determinados abogados que se lucraron, injustamente, de gran parte de su fortuna, cifrada originalmente en alrededor de ocho millones de euros, entre derechos de autor, propiedades y efectivo en cuentas. Según el testimonio que arrojó una indignada Ornelas, las personas que se encargaron de solventar el traspaso del capital del ídolo de Alcoy a su heredero universal, Camilín, se embolsaron la nada despreciable cantidad de 400.000 euros. Tras esto, JALEOS se hizo eco de otra polémica para Camilo hijo y la familia.

Camilín durante el acto en homenaje a su padre en Alcoy en octubre de 2019. Gtres

La existencia de un supuesto hijo de Camilo Sesto, además de Camilín. Es decir, otro 'hermano'. Este periódico pudo conocer el interés de esta persona por reclamar sus derechos y la paternidad del mítico cantante. Ahora, pasados unos días, se dispone de más información. Este joven tiene 34 años y en diciembre cumple los 35. Se desliza a este medio que la razón por la que no quiere aparecer con luces y taquígrafos es por el hecho de no tener pruebas que demuestran que el artista fue su padre, más allá del testimonio de su madre -con eso, sostiene, que le basta- y, claro está según su convicción, una prueba de sangre.

Para llegar a tales niveles en el proceso, primero debería dar el paso de formalizar su reclamación ante un abogado especialista. Hecho que, finalmente, según se hace constar, no se ha producido de momento. Ha habido varias intentonas, pero siempre hay un paso atrás a última hora. Este joven, cuyo nombre empieza por la inicial D, natural de Barcelona, aún no quiere salir de las sombras. Ni que aparezca su nombre, ni ser grabado, ni inmortalizado por una cámara, como ha podido comprobar este medio. Pero, ¿cómo ha encajado Camilo Blanes la existencia de un supuesto hermano?

A risa y a broma, como si todo formara parte de un bulo. Según una persona de su entorno, Camilín le quita importancia a este testimonio, asegura que es uno más de los que se han querido subir al carro a raíz de la muerte de su padre. Lourdes Ornelas, por su parte, se muestra convencida y segura de que el artista de Vivir así es morir de amor nunca tuvo otro hijo en vida. Dos versiones, madre e hijo, completamente enfrentadas a una tercera, la del presunto hijo barcelonés. De momento, todo se quedará como hasta ahora si esta persona no da el paso para demostrar que su madre sí vivió una historia de amor con Sesto, según sus palabras.

Más allá de este presunto hijo, se continúa informando que Camilín está siendo muy ayudado y encuentra arropo en su nueva pareja sentimental, María. Esta joven, de profesión abogada, no se separa del hijo de Camilo y este medio sabe de la gran ayuda que está siendo para él, ya que, por ejemplo, Camilín ha despedido a los guardeses que su padre contrató para el mantenimiento de su casa de Torrelodones, Charo y Fidel.

No se ha podido investigar en profundidad este tema, pero según fuentes cercanas al joven y a la urbanización, fue un despido "de un día para otro". La casa, comentan, "está en peor estado", al menos la parte exterior. Por último, una fuente asegura que Lourdes "está informando a los periodistas que para cualquier consulta sobre su hijo la llamen a ella y no a él". De ese modo, se evitará malinterpretaciones. Madre y 'secretaria'.

El drama de Camilín

Lourdes y su hijo en la casa de Torrelodones. Gtres

Las imágenes que Camilo Blanes compartió con sus seguidores durante un directo de Instagram hace unas semanas hicieron sonar la voz de alarma. El hijo de Camilo Sesto aparecía frente a la cámara de su teléfono móvil con mal aspecto y evidentes síntomas de inconsciencia, un estado calamitoso que no es la primera vez que presenta el heredero universal del cantante. Las adicciones del joven son conocidas públicamente desde hace mucho, situación que propició que existiera un gran distanciamiento con su padre durante sus últimos años de vida. Pese a que la relación no era todo lo fluida que lo fue antaño, tras la muerte del artista, Camilín regresó a España junto a su madre, Lourdes Ornelas. Una mujer que lleva años intentado cuidar de su hijo. Hace unos días, la mexicana entró en directo vía telefónica en el programa Sálvame, donde narró la difícil situación que vive junto a su hijo a consecuencia de sus malos hábitos.

Un testimonio desgarrador en el que no ha tenido reparos a la hora de poner nombre a la enfermedad que padece su primogénito. "Yo estoy pendiente de él, pero en México las cosas son diferentes y le puedo coartar las cosas que hace, aquí no puedo estar detrás de él con un bate", confesaba Lourdes, que en un alarde de sinceridad aseguraba: "No es tan fácil incapacitarlo".

"Desgraciadamente, cuando él está así, no está consciente. No le disculpo, pero es así. Cuando está bien se da cuenta. Es muy difícil este tipo de casos, yo le ayudo en todo lo que puedo, pero estoy agotada. Es un problema de salud. Siempre me dice que no va a volver a pasar, y yo le digo que se vea en los vídeos para que se dé cuenta. Llevamos mucho tiempo con esto y la cabeza no me da para más", afirmó Lourdes Ornelas, que aclaraba que su propósito de estar en España no es otro que ayudar a su hijo, y no como otras voces apuntan.

Sostuvo que desde que llegó a España, tras la muerte de Camilo Sesto en septiembre del 2019, han sufrido, madre e hijo, varias traiciones. Hechos que la hacen afirmar que su hijo y ella no pueden confiar en nadie. "Ya se han aprovechado varias personas. Los abogados se han llevado 400.000 euros por la gestión de la herencia y mi hijo tiene unos 600.000 euros, ¿Es lógico esto?", narraba e indagaba la madre de Camilín.

