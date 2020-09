La polémica herencia de Camilín, en peligro: un supuesto hijo de Camilo Sesto reclama su paternidad

La herencia que Camilo Blanes Ornelas (37 años), más conocido mediáticamente como Camilín, recibió al fallecer su padre, el emblemático Camilo Sesto, ha vuelto a recobrar brío y a colocarse en la picota mediática este verano. La madre del joven, Lourdes Ornelas, aseguraba durante el mes de agosto que Camilín había sido engañado por determinados abogados que se lucraron, injustamente, de gran parte de su fortuna, cifrada originalmente en alrededor de ocho millones de euros, entre derechos de autor, propiedades y efectivo en cuentas.

Según el testimonio que arrojó una indignada Ornelas, las personas que se encargaron de solventar el traspaso del capital del ídolo de Alcoy a su heredero universal, Camilín, se embolsaron la nada despreciable cantidad de 400.000 euros. Montante que, a ojos de la mexicana, resulta totalmente desorbitado. En sus palabras, estos letrados se aprovecharon de su hijo, de su buena fe y desconocimiento. Sea como fuere, lo cierto es que el joven -que desde que murió su padre se afincó en su casa de Torrelodones, y tan solo ha dado que hablar por sus supuestas adicciones y desbarres-, ha visto cómo el interés por su persona se ha incrementado tras un tiempo alejado de los medios.

Camilo Sesto junto a su hijo Camilín en montaje de JALEOS. Gtres

Ahora, en medio de la gran preocupación de su madre -que se ha llegado a plantear incapacitar a su hijo debido a sus graves problemas de salud-, JALEOS desvela en exclusiva una información que afecta directamente al mítico y malogrado cantante, a su presunta y desconocida descendencia en vida y, también y no menos importante, a la magna herencia que dejó como legado a su único vástago a ojos de todos. Según informa a este medio una persona de total solvencia, un joven natural de Barcelona está interesado en reclamar la paternidad de Camilo Sesto.

Sostiene que es hijo legítimo del cantante, aunque durante todos estos años lo haya mantenido en la más estricta intimidad. Por deseo propio. Esta persona, de unos 30 años de edad aproximadamente -y que guarda un gran parecido físico con el autor de Vivir así es morir de amor-, ha iniciado el proceso para luchar por sus derechos, si bien en un principio estuvo embargado por las dudas. Su nombre empieza por la inicial D, vive y trabaja en Barcelona y se dedica al transporte, como se apunta a este medio. De momento, el joven prefiere no dar un paso al frente a nivel mediático: quiere y desea ser anónimo, y batallar bajo esa máxima.

Así las cosas, y con tamaña información en nuestro poder, este medio se ha puesto en contacto con un abogado para conocer qué implicaría el hecho de que, finalmente, se pudiera demostrar que este joven barcelonés es hijo legítimo de Camilo Sesto y, por tanto, hermano de Camilín. En la opinión del letrado informante, de ser cierta esta relación consanguínea, y habiendo testamento como lo hay, al supuesto nuevo hijo de Sesto le pertenecería una sexta parte de la herencia. Habrá que ver si, en último lugar, este joven decide ir por todas y demuestra, como sostiene, que es hijo del mítico cantante.

La desesperada situación de Camilín

Lourdes y su hijo en la casa de Torrelodones. Gtres

Las imágenes que Camilo Blanes compartió con sus seguidores durante un directo de Instagram hace unas semanas hicieron sonar la voz de alarma. El hijo de Camilo Sesto aparecía frente a la cámara de su teléfono móvil con mal aspecto y evidentes síntomas de inconsciencia, un estado calamitoso que no es la primera vez que presenta el heredero universal del cantante. Las adicciones del joven son conocidas públicamente desde hace mucho, situación que propició que existiera un gran distanciamiento con su padre durante sus últimos años de vida. Pese a que la relación no era todo lo fluida que lo fue antaño, tras la muerte del artista, Camilín regresó a España junto a su madre, Lourdes Ornelas. Una mujer que lleva años intentado cuidar de su hijo. Hace unos días, la mexicana entró en directo vía telefónica en el programa Sálvame, donde narró la difícil situación que vive junto a su hijo a consecuencia de sus malos hábitos.

Un testimonio desgarrador en el que no ha tenido reparos a la hora de poner nombre a la enfermedad que padece su primogénito. "Yo estoy pendiente de él, pero en México las cosas son diferentes y le puedo coartar las cosas que hace, aquí no puedo estar detrás de él con un bate", confesaba Lourdes, que en un alarde de sinceridad aseguraba: "No es tan fácil incapacitarlo".

"Desgraciadamente, cuando él está así, no está consciente. No le disculpo, pero es así. Cuando está bien se da cuenta. Es muy difícil este tipo de casos, yo le ayudo en todo lo que puedo, pero estoy agotada. Es un problema de salud. Siempre me dice que no va a volver a pasar, y yo le digo que se vea en los vídeos para que se dé cuenta. Llevamos mucho tiempo con esto y la cabeza no me da para más", afirmó Lourdes Ornelas, que aclaraba que su propósito de estar en España no es otro que ayudar a su hijo, y no como otras voces apuntan.

Sostuvo que desde que llegó a España, tras la muerte de Camilo Sesto en septiembre del 2019, han sufrido, madre e hijo, varias traiciones. Hechos que la hacen afirmar que su hijo y ella no pueden confiar en nadie. "Ya se han aprovechado varias personas. Los abogados se han llevado 400.000 euros por la gestión de la herencia y mi hijo tiene unos 600.000 euros, ¿Es lógico esto?", narraba e indagaba la madre de Camilín.

