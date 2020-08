Camilín aclara su situación tras las dolorosas palabras de su madre: "He tenido mucha tensión"

Camilo Blanes (37 años) ha copado titulares desde las últimas declaraciones de su madre. A pocas semanas de que se cumpla el primer aniversario de la muerte del que fuera su padre, Camilo Sesto, su madre ha asegurado que la situación de su vástago es insostenible. "Estoy desesperada", confesaba recientemente en una entrevista tras el polémico vídeo que su hijo colgó en Instagram y en el que se le podía ver con mal aspecto y evidentes síntomas de inconsciencia.

Ante estas últimas declaraciones, el propio Camilín ha decidido hablar para aclarar cuál es su situación actual. Y es que, según él mismo explica, todo es fruto del estrés que ha vivido en los últimos meses.

Hola Camilo, ¿qué tal? ¿cómo está?

Muy bien.

Su madre ha explicado en una entrevista reciente que habían comido juntos y que lo había visto de bajón.

No mucho, pero mejor ahora.

Ha habido un poco de revuelo por el vídeo en directo que hizo en Instagram.

Sí, he tenido mucha tensión en estos días.

¿Con algo relacionado con la música?

No, muchas cosas pendientes.

¿También cosas de la herencia?

Estrés.

Comentó su madre que con la herencia al final los abogados no se habían portado bien.

No, nada de eso. El estrés más que nada.

Su madre habló de un par de episodios que ocurrieron en México, no quería que ocurrieran en España.

No sé.

Ella dice que lo está ayudando mucho, está pendiente de usted.

Todo está bien, solo es fruto del momento.

¿Qué vida está haciendo ahora? ¿Hace deporte?

Ahora vengo de caminar. Estoy buscando, mientras pasa la situación, qué sigue para mí o qué sigue en general.

¿No le gustaría que estuviera su madre con usted?

La veo cada dos por tres.

¿Lo llama?

Sí.

Quizás necesite algo de ayuda.

Qué va, es estrés, justificable yo creo. Ahora mismo estoy bien, como puedes ver

¿Sigue componiendo música?

Sí, claro. Lo que pasa es que todo está paralizado ahora mismo.

Que le vaya bien.

Gracias.

La confesión de Lourdes Ornelas

Fue este lunes cuando la madre de Camilo Blanes contó en Sálvame, la difícil situación que vive junto a su hijo como consecuencia de sus malos hábitos. Lourdes Ornelas revelaba que Camilín ha estado internado varias veces en centros de desintoxicación y que únicamente está en España para ayudarlo. "Es muy difícil este tipo de casos, yo le ayudo en todo lo que puedo, pero estoy agotada. Es un problema de salud. Siempre me dice que no va a volver a pasar, y yo le digo que se vea en los vídeos para que se dé cuenta. Llevamos mucho tiempo con esto y la cabeza no me da para más", comentó.

Camilín y su madre, Lourdes Ornelas, en las calles de Madrid. Gtres

Durante el contacto telefónico con el programa de la tarde de Telecinco, Lourdes Ornelas también habló de la herencia de Camilo Sesto. Además de aclarar que no ha venido a nuestro país para "gastarse" la fortuna del que fuera su pareja, explicaba que son muchas las traiciones que ha vivido su hijo en los últimos meses.

"Ya se han aprovechado varias personas. Los abogados se han llevado 400.000 euros por la gestión de la herencia y mi hijo tiene unos 600.000 euros, ¿Es lógico esto?", aseguraba la madre de Camilín. Unas declaraciones que poco tienen que ver con las últimas palabras del hijo de Camilo Sesto.

