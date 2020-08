Las desgarradoras palabras de la madre de Camilín: "No es tan fácil incapacitarlo"

Las imágenes que Camilo Blanes (37 años) compartió con sus seguidores durante un directo de Instagram hicieron sonar la voz de alarma. El hijo de Camilo Sesto aparecía frente a la cámara de su teléfono móvil con mal aspecto y evidentes síntomas de inconsciencia, un estado calamitoso que no es la primera vez que presenta el heredero universal del cantante.

Las adicciones del joven son conocidas públicamente desde hace mucho, situación que propició que existiera un gran distanciamiento con su padre durante sus últimos años de vida. Pese a que la relación no era todo lo fluida que lo fue antaño, tras la muerte del artista, Camilín regresó a España junto a su madre, Lourdes Ornelas. Una mujer que lleva años intentado cuidar de su hijo.

Este lunes, la mexicana ha entrado en directo vía telefónica en el programa Sálvame, donde ha contado la difícil situación que vive junto a su hijo a consecuencia de sus malos hábitos. Un testimonio desgarrador en el que no ha tenido reparos a la hora de poner nombre a la enfermedad que padece su primogénito.

Camilo Blanes vive en la casa que su padre tenía en Torrelodones. Gtres

"Yo estoy pendiente de él, pero en México las cosas son diferentes y le puedo coartar las cosas que hace, aquí no puedo estar detrás de él con un bate", confiesa Lourdes, que en un alarde de sinceridad ha dicho: "No es tan fácil incapacitarlo".

La mexicana dice que desde que llegó a España, tras la muerte de Camilo Sesto en septiembre del 2019, han sufrido varias traiciones. Hechos que la hacen afirmar que su hijo y ella no pueden confiar en nadie. "Ya se han aprovechado varias personas. Los abogados se han llevado 400.000 euros por la gestión de la herencia y mi hijo tiene unos 600.000 euros, ¿Es lógico esto?", contaba la madre de Camilín.

Respecto a la situación de su hijo, Lourdes Ornelas dice que en varias ocasiones ha estado interno en centros de desintoxicación. "Se necesita ayuda profesional, ya no hay más. Gracias a Dios tiene para eso, lo que sucede es que aquí me veo sola. En México sé como solucionarlo, pero aquí es más seguido y no me siento capacitada", decía la madre del hijo del divo.

El joven padece serios problemas debido a sus adicciones. Gtres

"Desgraciadamente, cuando él está así, no está consciente. No le disculpo, pero es así. Cuando está bien se da cuenta. Es muy difícil este tipo de casos, yo le ayudo en todo lo que puedo, pero estoy agotada. Es un problema de salud. Siempre me dice que no va a volver a pasar, y yo le digo que se vea en los vídeos para que se dé cuenta. Llevamos mucho tiempo con esto y la cabeza no me da para más", afirmó Lourdes Ornelas, que aclaraba que su propósito de estar en España no es otro que ayudar a su hijo, y no como otras voces apuntan.

"No he venido a gastarme la herencia de Camilo Sesto", ha dicho tajante la mexicana. Una situación familiar muy triste de la que espera poder salir adelante, pero que confiesa que cada día se le hace más difícil debido al cansancio que siente tras tantos años de lucha.

