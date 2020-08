Marta López y Efrén Reyero confirman su amor en una romántica tarde de 'Sálvame'

Marta López (46 años) ha rehecho su vida. La colaboradora de Sálvame ha comenzado una relación sentimental con el que fuera el primer tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, Efrén Reyero (37). Atrás queda su fallido romance con Alfonso Merlos(41), con quién rompió en abril de este año tras la emisión de una escandalosa videoconferencia en la que se podía ver de fondo a la periodista Alexia Rivas (27) paseándose en ropa interior. Todo un escándalo que se convirtió en el bombazo planetario del confinamiento.

Este lunes, la ex gran hermana y el malagueño se han sentado en el plató del programa de las tardes de Telecinco para contar cómo es su historia de "Amiamor", apelativo con el que califican su relación. "Este fin de semana ha sido increíble. Lo hemos pasado muy bien juntos y aprovechando todo el tiempo. La verdad es que para mi ha sido el mejor fin de semana del verano", ha dicho Efrén cuando le han preguntado sobre los últimos días que ha pasado con la colaboradora.

El atractivo reportero no ha tenido reparos en contar que su relación con Marta López está siendo muy apasionada, de hecho ha confesado que durante el fin de semana apenas han salido de la habitación del hotel en el que se han alojado en Málaga. "Sabes lo que pasa, que huele muy bien. A mí me gusta dormir con buen aroma", añadía mirando a su recién estrenada pareja.

La pareja no ha podido disimular sus miradas de enamoramiento.

La cara de Marta López ha delatado que vuelve a estar muy ilusionada, lo que no evita que sienta algunas inseguridades respecto a su nuevo amor. "Estoy preocupada por cosas, entre ellas por la edad", señalaba la tertuliana, que reconoce que su amistad con el extronista viene de lejos. "Llevas 12 años detrás de mí y ahora me vas a dejar en 15 días", alegaba Efrén cuando su novia explicaba los supuestos problemas que puede divisar en su relación. Sin embargo, Reyero ha asegurado que lo de la edad no es ningún obstáculo: "A ver si la gente se va a creer que tengo 20 años, tengo 37". Apenas son nueve años los que les separan. "Mira Shakira y Piqué, que se llevan 10", apuntaba Laura Fa con ganas de animar a su compañera a adentrarse de lleno en el amor.

