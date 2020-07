Marta López modifica su jugoso contrato con Telecinco: esta es su situación actual

Marta López (46 años) se ha convertido en los últimos meses en una de las colaboradoras estrella de Telecinco. En pleno confinamiento y en la posterior desescalada y fin del estado de alarma, la ex gran hermana fue un rostro fijo en todas las mesas y tertulias de los programas más punteros de la cadena. Su multiplicada presencia en los platós de Vasile llegó tras el estallido del escándalo del Merlos Place, en el que fue una de las protagonistas más buscadas junto a Alfonso Merlos (41) y Alexia Rivas (27). Marta supo convertir ese desagradable suceso en una baza para demostrar su valía televisiva, y la cadena apostó por ella.

Solo unos días después de saltar la noticia de la indiscreta vídeollamada del periodista en la que pudo verse a la exreportera de Socialité paseándose en bikini detrás de él, la revista Semana anunció que Marta López había logrado un jugoso contrato con Telecinco. Según el medio, la colaboradora se embolsaría 33.000 euros por tres meses de trabajo intenso. Para ganar tal cantidad en tiempo récord, la madrileña tenía que cumplir con una apretada agenda laboral: debía acudir tres días por semana a Sálvame, incorporarse también a varias emisiones de Sábado Deluxe y continuar con sus colaboraciones en Ya es mediodía.

Ver esta publicación en Instagram Seguimos en la batalla!!! @bikatelier Una publicación compartida de Marta López (@martalopeztv) el 10 Jul, 2020 a las 8:30 PDT

Esta semana se ha cumplido ese periodo que estableció la publicación, y Marta ha explicado a JALEOS la realidad de ese acuerdo y cómo es su situación actual. A finales del mes de junio, López detalló a este medio que el contrato era de "dos meses", no de tres. Además, en aquel momento ella ya participaba en varios programas aunque no de forma tan asidua: "Dejé Viva la vida, por ejemplo, y las de Viva la vida son las que estoy haciendo en Sálvame. Es que tampoco he hecho mucho más. Lo que he hecho ha sido un Deluxe, el PoliDeluxe y las emisiones de La última cena".

El final de ese importante contrato se producía a principios de julio, pero eso "no quiere decir que no quieran seguir contando conmigo", explicó entonces.

De hecho, ya ha pasado un mes desde aquella entrevista, y la colaboradora sigue prácticamente tan activa en los programas como en su momento de mayor proyección. Pero, tal y como la propia Marta López ha confirmado a este diario, su acuerdo ya ha sido modificado y se apreciará su menor tiempo en pantalla: "Aunque sea menos, sigo haciendo alguna colaboración pero no es el mismo contrato".

Prueba de que Mediaset confía en su trabajo es que en las últimas semanas, sin contrato jugoso ni cifras astronómicas de por medio, la gran amiga de Kiko Hernández (43) ha estado presente en el plató de El programa del verano, de Sálvame y de Ya es mediodía aportando su esencia propia como colaboradora.

Pero la televisión no es su única vía de ingresos, aunque debido a la pandemia en estos momentos sí es su mayor sustento. Y es que Marta también gestiona un equipo de catering y tiene preparada una aplicación para encontrar el amor que se lanzará en las próximas semanas.

[Más información: Marta López, dos meses después del 'Merlos Place': "Alfonso es lo peor como pareja"]