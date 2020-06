Marta López, dos meses después del 'Merlos Place': "Alfonso es lo peor como pareja"

Dos meses exactos han pasado desde que una tarde de abril, en pleno confinamiento provocado por la crisis del coronavirus, un escándalo sin precedentes en la historia de la televisión estallase ante los ojos de todos. El periodista Alfonso Merlos (41 años), que vivía lo que en apariencia era un idílico romance con la colaboradora Marta López (46), era cazado siéndole infiel cuando una mujer que no era su pareja irrumpía en bikini en el salón de su casa mientras hacía una conexión en directo.

Horas más tardes, se desvelaba la identidad de la joven. Ella era Alexia Rivas (27), reportera del programa Socialité de Telecinco, el paraguas laboral bajo el que los tres estaban protegidos en aquel momento. El culebrón estaba servido. Este triángulo amoroso de versiones radicalmente opuestas no solo aportó a la cadena de Fuencarral las audiencias más altas de la última década sino que además dio la vuelta al mundo.

Alfonso Merlos en conexión en directo con el programa 'Estado de alarma' en YouTube. Su pareja, Alexia Rivas, al fondo. 'Estado de alarma'

Un estruendo informativo elevado a categoría internacional que fue citado por medios de comunicación como TMZ, el portal americano que recoge todas las exclusivas de las estrellas de Hollywood o por la mismísima Whoopie Goldberg (64), quien en su longevo programa matinal, The View, hizo mención al controvertido entramado en el que "un periodista político era pillado con otra mujer que no era su novia o esposa".

Ahora, 60 días después de aquella bomba y con la perspectiva natural que otorga el tiempo, JALEOS ha contactado con una de sus protagonistas, Marta López. Y con la colaboradora, siempre accesible y solícita, se han abordado asuntos como sus planes profesionales, sus ilusiones personales, su futuro en la televisión y qué balance hace de su relación con Merlos.

Marta, ¿cómo está?

Bien, tranquila. Después de la tempestad siempre llega la calma.

Ya son varios meses seguidos de trabajo en televisión, está prácticamente fija.

Eso de que estoy fija ni de coña.

Bueno, la contrataron varios meses, ¿no?

Sí, dos meses. La semana que viene termina el contrato. Eso no quiere decir que no quieran seguir contando conmigo.

Marta López llegando a las instalaciones de Mediaset. Gtres

Pero usted es aventurera. Siempre tiene proyectos: su catering, sus empresas...

El catering, sí, aunque estamos haciendo muy poquitas cosas con él porque seguimos medio cerrados. Cuando viene algún cliente, si te pide una cosa específica, se la haces, pero no estamos funcionando. Y luego sí, en un mes lanzamos una aplicación para encontrar pareja. Es que claro, parece que solo he trabajado dos meses de mi vida, pero yo tengo una vida laboral de 34 años y medio cotizados.

Además, cuando estalló el conocido como Merlos Place, usted trabajaba en Sálvame, Ya es mediodía y Viva la vida.

Sí, no a este nivel de tantas colaboraciones, está claro. Dejé Viva la vida, por ejemplo, y las de Viva la vida son las que estoy haciendo en Sálvame. Es que tampoco he hecho mucho más. Lo que he hecho ha sido un Deluxe, el PoliDeluxe y las cenas. Pero vamos, que parece que le debo mi vida laboral a este señor y no es así.

Se cumplen ahora justo dos meses de aquel momento en el que usted tuvo que ver -a la vez que todos- cómo su pareja la engañaba con otra mujer.

Y parece que han pasado dos años.

¿Se arrepiente de algo?

De nada. Por mucho que digan que yo hablé de unas sábanas y no sé qué... que vean el programa y que miren cómo sucedió todo y ya está. No me arrepiento de nada.

¿Qué recuerdo guarda de Alfonso Merlos como pareja?

Lo peor. Otra cosa es a lo mejor como persona... pero como pareja, lo peor.

Alfonso Merlos y Marta López por las calles de Madrid. Gtres

Y si se lo cruza por los pasillos de Telecinco, ¿qué pasaría?

Absolutamente nada, como si lo tengo que saludar. Lo saludaré sin problema. No le tengo ningún rencor. Y si tenemos que sentarnos en la misma mesa a trabajar, me sentaré y fenomenal.

Alexia Rivas anunció demandas contra todo y todos, ¿a usted le ha llegado algo?

No, contra mí no. Además, yo a esta señorita no me he dirigido nunca para nada. La primera persona que salió en la tele hablando de alguien fue ella de mí diciendo que yo era una mentirosa. Primero salió él, luego ella y la tercera yo. Jamás la he criticado ni pienso hacerlo. Al otro tampoco.

Se han publicado recientemente unas fotos junto a un apuesto caballero. ¿Es una nueva ilusión?

Nada, nada. Un amigo mío de hace 20 años. Además, en la cena estaban mis dos mejores amigas y él. No sé cómo lo han hecho para cortarlas a ella y dejarnos a los dos solos.

¿Cero ilusiones entonces?

Cero. Tranquila.

Marta López junto a un amigo cenando en una terraza de Madrid. Gtres

¿Qué balance hace de toda esta situación?

¿Sabes lo que pasa? Por desgracia, viendo lo que le ha pasado a la compañera Mila Ximénez, todo lo demás me parece ridículo. El hecho de haberme preocupado por todo lo que ha pasado o simplemente haber soltado media lágrima... No merece la pena. Lo único que merece la pena en esta vida es la salud y la familia. Ahora a toro pasado, la verdad, creo que no hay que darle tanta importancia.

Cuando suceden cosas como lo que le ha pasado a Mila, uno relativiza, ¿no?

Cuando te encuentras con lo que le ha pasado a Mila, te preguntas, '¿y tú te preocupas porque te han puesto los cuernos?'. Dolió, pero ya.

¿Cómo ha sentado la noticia del cáncer de su compañera Mila Ximénez en el programa que comparten?

Ha sido un palazo para todos los compañeros y para todo el mundo en general. Ninguno estamos libres de que nos pueda pasar. Pero a ella en concreto la ves una mujer tan fuerte, tan llena de vida, con tanta vitalidad... Ha sido un palo. No me lo esperaba. Aunque, fíjate, en La última cena ya vimos que ella estaba quejándose, llevaba ya días que decía que tenía dolores muy grandes, que había estado con penicilina, que le dolía mucho todo y que no sabía lo que era. Pero vamos, es que yo estuve todos esos días con ella y nunca jamás habría imaginado algo así.

