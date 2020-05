Alfonso Merlos y Alexia Rivas: el precio y la verdad de sus polémicas fotos

Alfonso Merlos (41 años) y Alexia Rivas (27) se han convertido, oficialmente, en personajes del corazón tras ocupar este pasado miércoles gran parte de dos portadas de revistas especializadas en el universo rosa. La pareja, que vive confinada desde hace semanas en el chalé de él en Boadilla del Monte, ha visto cómo desde el pasado 23 de abril el interés por su vida personal y su relación sentimental ha eclipsado su labor profesional en los medios y ha copado infinitas horas de televisión.

Los reportajes fotográficos publicados en ¡HOLA! y Semana han sorprendido a propios y extraños; y las incógnitas en torno a las instantáneas se cuentan por decenas. ¿Qué hay detrás de las imágenes de dos de las personas más buscadas del momento? ¿Cuánto han podido desembolsar las citadas publicaciones por hacerse con el material gráfico de Alfonso Merlos y Alexia Rivas? JALEOS ha investigado y contactado con personas cercanas involucradas en este entramado para dar respuesta a todas esas preguntas.

Portadas de las revistas '¡HOLA!' y 'Semana' con Alfonso Merlos y Alexia Rivas.

1. El precio

Este periódico ha contactado con tres fuentes expertas que semanalmente venden fotografías exclusivas a las grandes cabeceras impresas del corazón. Diego Arrabal ha declarado para este periódico que "debido a la crisis de la publicidad por el coronavirus no creo que las revistas hayan pagado más de 6.000 euros por ese tema. En cualquier otro momento habría valido más. Además, en las dos últimas semanas el tema se ha desinflado en televisión. No son grandes personajes y no están en la cresta ya... 6.000 euros, tirando muy por lo alto".

Otra agencia de prensa interpelada por este diario confirma exactamente la cantidad que arroja Arrabal. Y la tercera fuente a la que pregunta este medio incluso rebaja la cifra. "No creo que hayan pagado más de 3.000 euros por esas fotos. Desde que empezó el estado de alarma, han tirado los precios por la caída de la publicidad". Luego el valor de ambos reportajes oscilaría entre los 3.000 y los 6.000 euros.

Estas mismas fuentes confirman que podría haber cierta molestia, además, por parte de la revista ¡HOLA! La publicación firmó un contrato con una agencia a la que compraban un supuesto tema en exclusiva, -es decir, único para ellos- y finalmente, otra agencia -o quizá la misma- ha vendido a otra revista otra hornada distinta de las primeras imágenes de la pareja en la misma semana. "Probablemente la revista ¡HOLA! rompa el albarán a la mitad, es decir, que finalmente por esto termine pagando solo el 50 por ciento a la agencia", apunta Arrabal.

2. ¿Posado-robado-pactado?

La periodista Alexia Rivas junto a su perro, Iro. Redes sociales

El hecho de que las fotos tengan un componente tan romántico, un paseo tan idílico e incluso un beso casi de película ha despertado el debate en diferentes programas de televisión donde la sombra del robado-pactado planea sobre las figuras de los protagonistas. En cambio, la información que maneja este periódico es muy diferente. Según ha podido saber JALEOS, Alfonso y Alexia tienen guardia de prensa 24 horas al día en la puerta de la casa que comparten en estos momentos.

En concreto, una agencia de prensa hace tres turnos de ocho horas y otras distintas van llegando y yéndose. No solo hay paparazzi sino también cámaras con micrófonos para captar las primeras palabras de la pareja junta. Verlos en movimiento: lo único que falta. Alfonso y Alexia, por su parte, han hecho saber a su entorno más próximo y así se lo ha podido corroborar este periódico, que "no tienen necesidad de esconderse ni de quedarse recluidos en su casa. Son libres, están enamorados y no tiene miedo ningún a exhibirlo".

3. Cuándo se hicieron

Según ha podido saber este medio a través de amigos de la pareja, Alfonso Merlos y Alexia Rivas salieron solo tres días a pasear la semana pasada, siempre en horario de tarde. Cabe recordar que debido al estado de alarma por la crisis del coronavirus y la fase cero de la desescalada en la que se encuentra la Comunidad de Madrid, los adultos entre 14 y 70 años solo pueden salir de sus hogares de 6 a 10 horas de mañana y de 20 a 23 horas de la noche.

Las fotografías, por tanto, fueron tomadas entre el martes 5, el miércoles 6 y el jueves 7 de mayo. Desde ese día y hasta la fecha no hay constancia de que ambos periodistas hayan abandonado el chalé, al menos de manera conjunta.

4. La intención de las fotos

Alfonso Merlos en una imagen de su Instagram.

Las revistas que han comprado el material gráfico de Alfonso Merlos y Alexia Rivas contactaron con ellos por si querían dar algún tipo de declaración. Ambos han optado por el silencio. Si bien es cierto, hay un altísimo interés por parte de una de las publicaciones para que Alexia Rivas pose -en solitario- con una potente producción de moda y unas fotografías cuidadas concediendo una entrevista donde aborde todo lo sucedido: desde el inicio de su relación hasta la guerra contra Telecinco.

Por el momento, la periodista ha declinado amablemente la suculenta oferta. Según su entorno, su batalla ahora mismo es puramente legal. Alexia solo pretende ver resarcido en los tribunales el daño que siente le han infligido. Solo quiere ver reparado su derecho al honor, intimidad y propia imagen, que según ella, han sido vulnerados nada menos que por la empresa donde llevaba trabajando más de dos años.

