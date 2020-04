Alexia Rivas, tras el escándalo con Alfonso Merlos: "Hace semanas comenzamos una relación"

Tras la polémica que se viene gestando desde el pasado jueves a raíz de la videoconfederencia de Alfonso Merlos (40 años) donde aparece la periodista Alexia Rivas (27) paseando por detrás en bikini, la joven reportera ha hablado para desvelar su versión de los hechos y aclarar cuál es su relación con el tertuliano.

"Estoy tranquila, intento mantener la calma porque no he hecho nada malo. Tengo una cierta preocupación lógica por la gente que me importa, mis familiares y mis amigos, pero estoy bien", ha comenzado a explicar la periodista en Socialité.

Alexia Rivas durante su intervención en 'Socialité'.

Ha aclarado que la relación entre el colaborador de El programa de Ana Rosa y ella es más formal de lo que se había dado a entender. "Hace varias semanas que comenzamos ambos a tener una relación, a comenzar algo importante", ha asegurado en el programa, al tiempo que ha señalado que ya viven juntos: "Esta es mi casa y yo trabajo desde aquí".

Tomaron la decisión de vivir juntos para hacer más llevadera su noviazgo durante la cuarentena. "La situación es anómala. No puedes estar saliendo y entrando de tu casa, no es lo mismo que quedar un día en un bar. Mira, María, soy joven, tengo 27 años, creo en el amor, y estoy contenta e ilusionada", ha asegurado.

La reportera ha explicado que ni Merlos ni ella se percataron de lo que había ocurrido hasta después. "Yo me entero de que este vídeo ha trascendido en la reunión de Socialité, en mi programa. Se vende sin saber que soy yo la persona, y entonces yo se lo comunico a dirección y a Alfonso, claro", ha explicado.

Rivas ha señalado que esos primeros momentos fueron bastantes difíciles y que estuvo "muy agobiada, muy agobiada porque hay que tener en cuenta que Alfonso en su casa hace viodellamadas todo el día. Entonces, ya lo habíamos hablado: 'Si pasas por aquí no hay ningún problema, no se va a ver. Tranquila, vete al jardín'. Cuando veo el vídeo yo le llamo: 'Alfonso ha habido un error. No pasa nada, es lo que hay, ha habido un error de cálculo con tu ordenador, qué le vamos a hacer, no hemos matado a nadie'", ha señalado.

Uno de los detalles más polémicos de estas imágenes ha sido la vestimenta de la joven, ya que algunos decían que llevaba ropa interior mientras otros señalaban que iba semidesnuda. "Llevaba una braguita de color carne que encima es nuevo, y, como estoy tan blanca porque con el confinamiento solo veo la luz de los focos, eran del color de mi piel. Quiero aclarar que me parecieron de bastante mal gusto algunos comentarios de semidesnuda", ha explicado.

Marta López y Alfonso Merlos comenzaron una relación a mediados de 2019.

Alexia no ha perdido la oportunidad de explicar qué significa para ella la expareja de Alfonso Merlos: Marta López (45). "Para mí es el pasado de Alfonso y si ella pensaba algo... Quiero puntualizar que Alfonso me ponía comentarios en mis fotos públicas que se podían interpretar como cariñosos. Desde que hemos comenzado a crear algo nunca nos hemos escondido".

Rivas y Merlos comenzaron una relación sentimental hace tres semanas, pero se conocen desde hace mucho tiempo. "Le conozco de hace unos cinco años. Los mensajes que hemos intercambiado a lo largo de los años han sido profesionales. Yo sí que tengo que decir que cuando yo comienzo a conocer a Alfonso es soltero y, por lo tanto, el resto es su pasado", ha asegurado.

Polémicas imágenes

Este jueves, Alfonso Merlos generó una gran polémica cuando, en medio de una una videoconferencia que estaba dando para el programa Estado de Alarma, Alexia Rivas se coló en el plano luciendo solo un bikini.

Detalle del momento en que Alexia Rivas aparece en la viodeconferencia de Alfonso Merlos.

En concreto, el comentarista estaba dando su opinión sobre la actuación del Gobierno con el desconfinamiento de los niños. Negre, el presentador del espacio, hizo alusión a su situación de "medio padrastro de los hijos de su actual pareja, Marta López", lo que generó una tímida risa y un leve rubor en Merlos.

Entonces, Alexia apareció en el plano luciendo un bikini con la parte superior en color negro y la inferior de color carne. A pesar de la sorpresa de todos los espectadores que estaban siguiendo el programa y que acudían atónitos a tal escena, ni Merlos ni la reportera de socialité parecían percatarse de lo que estaba grabando la cámara.

Rivas apareció una segunda vez durante el programa de casi 80 minutos. En esta nueva ocasión, luciendo el pelo recogido en una coleta y sosteniendo entre sus manos lo que parece ser una lata de refresco.

Las imágenes no tardaron en hacerse virales, ya que se suponía que Merlos mantenía una relación con Marta López desde octubre de 2019.

