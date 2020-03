Marta López confiesa cómo llevan sus hijos su relación con Alfonso Merlos

Marta López no puede evitar sonreír de oreja a oreja cuando escucha el nombre de Alfonso Merlos, el hombre que le ha devuelto la ilusión del amor. Sin prisa todavía para que conozca a sus hijos, la colaboradora de Ya es mediodía sí ha confesado cómo se enteraron sus hijos de que tenía novio.

¿Cómo se presenta la Semana Santa?

Yo me voy a Huelva, ahora cuando salga iré al otro trabajo y si me dice que lo puedo hacer desde casa me cojo los niños y me voy a Huelva.

¿Y Alfonso?

Él subirá y bajará, es lo que le queda. Veremos a ver si no le toca trabajar desde casa también. Me da pena por los niños, no los puedo tener en casa encerrados todo el día con miedo teniendo otra casa en Huelva que pueden salir a la calle por lo menos.

¿Vosotros cómo estáis?

Muy bien, muy a gusto. Me acompañó al concierto también. Muy bien.

Es hablar de él y la sonrisa de oreja a oreja.

Claro. ¡Qué quieres que te diga! Estoy súper contenta.

Marta López recogiendo a uno de sus hijos del colegio. Gtres

¿Y los niños?

Los niños casi que no lo conozcan, todavía no.

Pero saben quién es.

Saben que mamá tiene un amigo pero... una cosa soy yo y otra cosa son los niños, no quiero meter a nadie en mi casa hasta que las cosas vayan bien. Van en serio pero no tengo ninguna prisa. Mis hijos no conocen novios de mamá ni cosas de esas, aunque es inevitable que la gente les diga cosas, que mi exsuegra le enseñe las revistas, aunque pasen esas cosas yo les digo que es un amigo de mamá.

Lo de tu exsuegra ¿cómo fue?

No creo que lo haya hecho con maldad, pero me dijo el niño la yaya me ha enseñado la revista y dije yo: 'Mira qué maja, ¡qué simpática!'.

