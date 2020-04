Las lágrimas de Marta López tras el polémico vídeo de Alfonso Merlos: “Esto es muy vergonzoso”

Ante todo lo que se ha dicho sobre las polémicas imágenes de Alfonso Merlos (40 años) con la reportera Alexia Rivas (27) en bikini en su casa, Marta López (45) ha querido dar su versión de los hechos y desmentir "todas las mentiras que se han dicho". La colaboradora de Viva la vida ha aparecido este sábado en el programa de Emma García (46) y, visiblemente afectada, ha roto a llorar y casi no ha podido pronunciar palabra durante bastante: "Es una situación muy difícil. Esto es muy vergonzoso", es lo único que ha acertado a decir.

Tras asegurar que no había comido nada en todo el día y que se había despertado con taquicardia por el escándalo en el que se ha visto envuelta, la tertuliana ha recuperado la compostura y ha explicado que sí seguían juntos y que el mismo día de las polémicas imágenes intercambiaron mensajes íntimos. "No habíamos roto", ha dicho, "el jueves por la mañana estuve hablando con él por mensajes".

Marta López ha roto a llorar al comienzo del programa.

"Llevaba cuatro días enfadada con él", ha señalado."Ya la siguiente vez que volvemos a hablar es el jueves, cuando le digo: 'Bueno, qué, ¿vamos a estar mucho más días sin hablarnos?'. Le dije te echo mucho de menos, quiero verte... a lo que él contestó cariñosamente y de la misma manera: 'Yo también quiero verte, eres lo más importante de mi vida, te quiero mucho...", ha asegurado López.

Al cabo de un rato de recibir estas emotivas palabras, sin embargo, recibió el polémico vídeo donde se veía a Merlos con otra mujer. "Entonces llamé a mi mejor amiga y acto seguido a Isabel Rábago (45)", a quienes preguntó si se trataba de un montaje. "Cuando vi esto, le dije (a Merlos): 'Ya no hace falta que me llames, cuando vas de señor y de caballero y podrías tener un poco más de clase para ponerme los cuernos. No quiero saber nada más de ti'", ha explicado la colaboradora de Viva la vida.

López ha explicado que a pesar de que ella le dejó claro que no quería nada con él, Merlos intentó ponerse en contacto con ella. "Ha hablado con mi mejor amiga, y le dijo: "A ver, yo llevo un tiempo con ella (Alexia) pero no se lo he dicho a Marta porque no quiero hacerle daño", ha afirmado a exconcursante de Gran Hermano, "le dijo a mi amiga: 'Para mí, desde que Marta hizo eso, por lo que nos enfadamos hace varios días, la relación está terminada'".

A pesar de todo ello, Marta López también ha asegurado que no quiere hablar mal de Merlos. "No quiero que le perjudique más, a mí Alfonso me ha tratado muy bien. A mí ya me han dicho que esto le está afectando en su trabajo", ha explicado dejando claro que ella solo quiere desvelar la verdad: "Yo no quiero hacerle daño, yo no voy a hablar mal de él, pero lo que no voy a permitir es que se digan mentiras. Ya bastante estoy quedando de cornuda... no quiero quedar de mentirosa", ha dicho, "mi versión es la verdad que pueda demostrar".

Marta López ha asegurado que no había roto con Alfonso Merlos.

En ese sentido, Isabel Rábago, compañera y buena amiga de Marta López, ha querido desvelar que la relación entre ellos estaba tan afianzada que el propio Merlos hablaba de boda. "Hasta el último momento le decía que se quería casar con ella. Incluso a amigos en común le enseñó el altar donde quería casarse, estamos hablando de días antes", explicó la colaboradora cántabra.

Emma García ha defendido a la colaboradora del programa en varias ocasiones y ha puntualizado que de este tema hay muchos detalles que todavía no han visto la luz: "Marta está tapando muchas cosas. Nos ha mostrado mensajes y pruebas, y es normal que esté afectada", ha señalado.

Marta López aseguró que sospechaba de Alexia Rivas desde hace varios meses y que incluso habían discutido en varias ocasiones sobre ella. Por eso, cuando vio las imágenes tenía claro de quién se trataba.

Detalle de las fotografías de Alfonso Merlos y Alexia Rivas, hechas públicas por el programa. Mediaset.

El programa de Viva la vida, además, ha publicado unas fotografías que probarían que Alfonso Merlos y Alexia Rivas se estaban viendo desde hacía tiempo. Se trata de unas instantáneas tomadas el 11 de marzo en un conocido restaurante de la capital donde se les puede ver disfrutando de una lujosa cena a la luz de las velas.

Ante todo lo que se ha dicho, la propia Alexia Rivas ha escrito a Aurelio Manzano para decirle: "Yo no he dicho nada malo ni tengo nada en contra de Marta. Estoy diciendo que en la conversación yo me presto, pero que no la hago, yo no voy a hablar más", ha asegurado.

Imágenes polémicas

Este jueves Alfonso Merlos, Alexia Rivas y Marta López se vieron envueltos en una gran polémica cuando, en medio de una una videoconferencia que estaba dando el tertuliano político para el programa Estado de Alarma de Javier Negre, la reportera de Socialité, entonces desconocida, se coló en el plano luciendo solo un bikini.

Esto es una auténtica maravilla: Javier Negre hace un Skype y acaba mostrando en directo la infidelidad de Alfonso Merlos. Primera vez que destapa algo de verdad, aunque sea involuntariamente xd pic.twitter.com/iXtE6C3NJ9 — Josep Maria Sempere (@kr3at0r) April 24, 2020

Las imágenes no tardaron en hacerse virales ya que Merlos mantenía una relación sentimental con Marta López, y pronto muchos señalaron que el colaborador de El programa de Ana Rosa estaba siendo infiel.

En el vídeo en cuestión aparece el comentarista dando su opinión sobre la actuación del Gobierno con el desconfinamiento de los niños. Negre, el presentador del espacio, hizo alusión a su situación de "medio padrastro de los hijos de su actual pareja, Marta López", lo que generó una tímida risa y un leve rubor en Merlos.

Entonces, aparece una joven en el plano luciendo un bikini con la parte superior en color negro y la inferior de color carne. A pesar de la sorpresa de todos los espectadores que estaban siguiendo el programa y que acudían atónitos a tal escena, ni Merlos ni la mujer parecían percatarse de lo que estaba grabando la cámara.

La joven apareció una segunda vez durante el programa de casi 80 minutos, en esta nueva ocasión luciendo el pelo recogido en una coleta y sosteniendo entre sus manos lo que parece ser una lata de refresco.

Alexia Rivas en el programa 'Socialité'.

Posteriormente se descubrió que esta misteriosa mujer era Alexia Rivas, una reportera de Socialité. Ante el revuelo generado la propia periodista, este mismo sábado la periodista ha querido dar su versión de los hechos y ha explicado que no se trata de una infidelidad, ya que Merlos y ella mantienen una relación desde hace tres semanas.

"Hace varias semanas que comenzamos ambos a tener una relación, a comenzar algo importante", ha asegurado en el programa, al tiempo que ha señalado que ya viven juntos: "Esta es mi casa y yo trabajo desde aquí".

Están viviendo juntos desde el comienzo de la cuarentena, según explicó la reportera. "La situación es anómala. No puedes estar saliendo y entrando de tu casa, no es lo mismo que quedar un día en un bar. Mira, María, soy joven, tengo 27 años, creo en el amor, y estoy contenta e ilusionada", ha asegurado.

