Harry de Inglaterra, devastado por la muerte de una conocida: "Era una persona muy especial"

Al igual que miles de ciudadanos que están teniendo que superar desde la lejanía la pérdida de conocidos y de seres queridos, Harry de Inglaterra (35 años) ha tenido que afrontar la muerte de Holly, una joven británica a la que conocía desde hace años y que falleció a finales de marzo a causa de un paro cardíaco a los 18 años.

A pesar de estar confinado en su casa de Los Ángeles con Meghan Markle (38) y su hijo Archie, sus pensamientos han estado en Reino Unido con la familia de Holly y es que, aunque no ha podido estar en persona para darles su más sentido pésame, el duque de Sussex ha escrito una emotiva carta a sus padres que ahora ha visto la luz.

Harry ha enviado una emotiva carta a los padres de Holly.

"Me siento muy afortunado de haber conocido a Holly en 2015, cuando su hermana Ruby recibió un Premio WellChild", ha escrito en un correo electrónico que ahora ha hecho público Haeley, la madre de Holly.

"Holly era evidentemente una niña muy especial y feliz, a pesar de sus importantes desafíos, y claramente tenía una relación muy especial con sus hermanos. Fue un gran privilegio pasar tiempo con todos ustedes, particularmente con Holly, y todavía puedo recordar el increíble y creativo pingüino hecho a mano que Ruby me regaló, ¡con el pelo completamente rojo!", ha continuado.

El príncipe Harry ha aprovechado esta carta para elogiar también el trabajo y la vocación de la madre de Holly, con la que coincidió en varias ocasiones en actos benéficos. "Hayley, sé que desde entonces has sido una ávida defensora y embajadora de WellChild; ha sido un placer verte de nuevo en algunas ocasiones. He oído cuánto has hecho por otros padres que cuidan a niños con necesidades complejas, ayudando a impulsar programas y campañas que brindan apoyo a estas familias", ha señalado el duque de Sussex en su misiva.

"Todo lo que vosotros habéis dado personalmente, es realmente algo desinteresado e inspirador. Estoy muy agradecido con ustedes, y sé que muchas otras personas y familias también lo estarán. Siento un gran respeto por haber hecho malabares con tantos platos y siempre haber podido poner un sonrisa en los rostros de las personas", ha añadido Harry.

El duque de Sussex ha querido concluir la misiva mandando su más sentido pésame a la familia, aunque es consciente que en estos momentos tan duros las palabras no son consuelo suficiente. "Imagino que las palabras realmente no pueden brindarles mucho consuelo a usted y a su familia en este momento tan difícil, pero quería que supieran que usted, su hija Ruby y su hijo Josh, están en mis pensamientos y oraciones".

Harry y Meghan están pasando la cuarentena en Los Ángeles.

Una muestra de cariño a la que se suma al final de la misiva la propia duquesa de Sussex: "Meghan y yo os enviamos nuestras más profundas y más sinceras condolencias".

En declaraciones a Daily Mail, los padres de Holly han revelado que la joven de 18 años falleció el mes pasado a causa de un paro cardiáco y que, por las estrictas medidas de confinamiento, solo pudieron celebrar un funeral al que asistieron diez personas.

Los padres han explicado que estos momentos tan duros han sido más llevaderos tras leer la carta de Harry: "Para el príncipe Harry encontrar el tiempo para enviar este correo electrónico, saber que Holly tuvo ese impacto en él y que le importa tanto, incluso en toda esta agitación privada que está atravesando, solo significó el mundo para nosotros", ha asegurado Haeley.

Desvinculados de la prensa

La noticia sobre la dura pérdida que ha tenido que hacer afrontar el príncipe Harry se hace pública días después de conocerse que Meghan Markle y el hijo del príncipe Carlos (71) enviaron una carta a varios tabloides británicos para terminar toda cooperación con ellos.

En una emisiva remitida a los periódicos británicos The Sun, The Mirror, The Mail y The Express, un representante de los duques señaló que han tomado la decisión por la publicación de historias "falsas".

Harry de Inglaterra y Meghan Markle anunciaron que dejarían de colaborar con varios tabloides británicos.

El año pasado, el nieto de la reina Isabel II (94) y Meghan Markle criticaron duramente a los tabloides sensacionalistas por publicar historias sobre la aparente tensa relación entre la duquesa y su padre, Thomas Markle (75).

Los duques indicaron que han decidido poner fin a cualquier tipo colaboración por considerar que hay "distorsión" en las historias. Un representante de los duques agregó que es "preocupante" que un sector "influyente" de la prensa haya publicado artículos falsos y agregó que "hay un coste humano real por la forma de hacer este negocio y que afecta a cada rincón de la sociedad".

"Los duques de Sussex han observado que la vida de gente que ellos conocen, así como de gente desconocida, ha quedado destrozada sin ninguna razón, por chismes salaces para mejorar los ingresos por publicidad", añadió el representante.

Con esta misiva, de la que informa la BBC, el equipo de relaciones públicas de la pareja no contestará llamadas de esos tabloides, aunque continuará la colaboración con otros medios.

