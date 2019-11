El descontrol de vida de 'Camilín': su madre pide ayuda desesperadamente

Lourdes Ornelas no se ha separado de su hijo desde la muerte de Camilo Sesto.

Lourdes Ornelas, madre del único hijo del cantante Camilo Sesto, ha mostrado su desesperación ante la situación límite que vive Camilín (36 años). La muerte del artista valenciano ha sido la gota que ha colmado el vaso de la inestable vida del joven, cuyo regreso a Madrid parece haberle devuelto a unos hábitos poco saludables.

Las alarmas saltaban cuando Camilo Blanes era visto el pasado 24 de noviembre deambulando por las calles del madrileño barrio de Chueca desorientado, sin poder articular palabra y negándose a recibir ayuda, en ocasiones de forma agresiva. Unos hechos por lo que su madre ha pedido ayuda: "Mi hijo tiene un problema. Está enfermo y necesita ayuda", se lamenta Lourdes.

La exmujer de Camilo Sesto asegura que esta situación "ya ha pasado muchas veces" y vaticina que "se volverá a repetir". Así lo ha relatado a la revista Hoy Corazón, asegurando que está "desesperada" y que la vida de su hijo corre peligro.

Camilo Blanes estuvo en el homenaje a su padre en Alcoy el pasado 24 de octubre. Gtres

Según afirma Lourdes, el joven estuvo tres días desaparecido, no durmió en su casa y volvió "sin sus documentos, sin sus tarjetas de crédito y sin su teléfono". Su madre le estuvo buscando sin éxito por todos los sitios que suele frecuentar y pide ayuda para sacarle de esta situación.

El problema de Camilín no es nuevo. Ornelas confiesa que el joven ha estado en tratamiento en varias clínicas tanto en Madrid como en México, donde residía hasta la muerte de su padre, aunque en ninguna ha conseguido curarse, por lo que la madre del joven ha decidido recurrir a la vía legal para ayudarle: "He contratado a uno de los mejores abogados de España y voy a tomar cartas en este asunto", revela Lourdes, que no está dispuesta a rendirse: "Soy una superviviente. Voy a luchar hasta el final con todas mis fuerzas para sacar adelante a mi hijo", concluye.

La nueva vida de Camilín en Madrid

Camilo Blanes descarta por el momento volver a México. Gtres

Desde el fallecimiento de Camilo Sesto el pasado 8 de septiembre, han sido muchas las informaciones, y elucubraciones, que se han vertido sobre el hijo del cantante y su madre. Interés económico y pocas ganas de cumplir con las últimas voluntades del autor de Vivir así es morir de amor -tras cancelar Camilín el homenaje que estaba decretado en Alcoy para su padre- son solo algunas de las pinceladas que se han vertido en los medios de comunicación.

Camilo Jr. descartó entonces volver a hospedarse en México y ya organiza su vida en España. En concreto, en la casa que ya es legítimamente suya, en la que vivió su padre en Torrelodones. Además, fuentes cercanas a la familia deslizaron a JALEOS que Lourdes Ornelas planeaba permanecer muy cerca de su hijo: "Lourdes está buscando una casa cerca de la zona donde vive su hijo". De este modo, se aclara, "estará cerca de Camilín y evitará de paso las críticas que tendría si se hospeda en el chalé de Camilo". Cabe recordar en este punto que cuando se publicó que, a su llegada a España tras la muerte de Sesto, se hospedó, con maletas, en el chalé, rápidamente salió al paso de la información asegurando que hacía vida en casa de una amiga. Sea como fuere, y pese a que a este periódico llegó la información de fuente fidedigna, lo que es un hecho es que el sueño de Lourdes "es tener una propiedad en Madrid".