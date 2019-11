El albacea de Camilo Sesto entra en la casa donde vive 'Camilín': esta es la importante razón

Cuando hace unos días se celebró en Alcoy, por fin, ese homenaje a la figura de Camilo Sesto en compañía de sus cenizas, hubo visitas que se escaparon al ojo avizor de las cámaras de televisión. Por ejemplo, pocas personas filmaron a la madre de Camilo Blanes Ornelas (37 años), Lourdes Ornelas, quien optó por guarecerse en un discreto segundo plano. Cerca y pendiente, pero sin ocupar plano. Tampoco tuvieron demasiado protagonismo los hombres de confianza de Sesto; el que fue su representante, Eduardo Guervós, y su albacea y administrador, Cristóbal Hueto.

Las partes llegaron por separado, de tan tensa como sigue siendo su relación; Camilo Jr., su madre y su representante, por un lado; y Guervós y Hueto, por otro. La comunicación no es nada fluida por más intentos que se han hecho, según los hombres de Camilo, y estos mantienen que todo se hace por burofax. En cambio, Camilín mantiene que su teléfono está más que operativo y disponible para todo el mundo. Dos versiones de una misma historia. En ese punto de fricción, JALEOS ha podido confirmar que el declarado albacea del intérprete, Cristóbal, "entró hace unos días en la que fuera la casa de su jefe y amigo".

No lo ha hecho en contra de nadie, sino con una petición formal y con la ley por delante, se informa: "Lo ha hecho para hacer inventario de bienes y comprobar que sea correcto lo que dejó Camilo con lo que realmente hay". Ahora, pasada la ola de homenajes, cenizas e informaciones de todo tipo, toca poner blanco sobre negro lo que realmente hay en bienes, así como su valor. Sobre todo, de cara a ese museo que Alcoy está a punto de preparar. Se desliza a este periódico que "en la transparencia" están más que de acuerdo ambas partes: "Siempre en el ánimo de Camilín estuvo hacer las cosas bien y en su orden, pero cuando llegase el momento y no de forma precipitada". Se apostilla que ese análisis que hizo Cristóbal "duró dos días y, de momento, nada se sabe públicamente".

En esa línea, y como apunte, el informante al que ha tenido acceso este periódico desliza que, en cuanto a la carrera musical de Camilín, si continúa deseando triunfar en España como ha hecho ver a su entorno, deberá estar vinculado, de algún modo, con Universal Music España y, en esa línea, con su presidente, Narcís Rebollo, pareja sentimental de Eugenia Martínez de Irujo (50). Sea como fuere, y presumibles aparte, lo que es un hecho es que el joven está volcado de lleno en su producción musical y, como desveló en exclusiva este medio, ha confiado para su regreso en Universal México. Según lo previsto, Camilín estrenará disco en 2020.

Lourdes Ornelas ha hablado, vía exclusiva

Cuando llegó desde México para arropar a su hijo en tan duro momento personal tras la muerte de Camilo, muchas fueron las informaciones que apuntaron a que Lourdes Ornelas, primera mujer de Camilo y madre de su hijo, rompería su silencio vía exclusiva. Han tenido que pasar los meses para verla en la portada de la revista ¡HOLA! contando cómo fue realmente su relación con el rey midas de la música.

La mexicana y el artista español se conocieron cuando ella trabajaba como asistente de Lucía Méndez, pero no fue hasta años después cuando comenzó su romance. "Fue después de mucho tiempo. Yo iba con él a Londres, a sus giras... y empezó a haber mucho feeling entre los dos. Pasábamos horas hablando, y yo estaba ya perdidamente enamorada de él. Hasta que al final, pasó lo que pasó. Fue en Los Ángeles. Me enteré de que él estaba en Santa Mónica, y como tía Sofía (una hermana de mi madre) y mi tío Cayetano vivían en Los Ángeles, me fui a su casa. Entonces, por medio de unos amigos comunes, le hice llegar mi teléfono", ha explicado Ornelas a la citada publicación.

Pese a todo, los problemas llegaron pronto, y para quedarse: "Cuando estaba de un poco más de cuatro meses, él se fue a actuar a Los Ángeles y yo regresé a México. Él me dio mil dólares para que fuera al médico y me prometió que me llamaría. Pero pasaron los días y él no llamó. Así que viajé a Los Ángeles. Fui a su hotel, lo llamé desde la recepción y él no quiso recibirme. Las personas de su entorno me dijeron 'que estaba dormido'. Entonces sentí un dolor muy grande. Un rechazo por su parte. El embarazo ya empezaba a notarse. Compré ropa para el bebé con el dinero que me quedaba, volví a casa y se lo conté a mi familia. Primero a mi hermana Elena y después a mis padres", ha relatado.

Lourdes Ornelas asegura en la publicación que esta actitud continuó hasta cuando dio a luz al bebé. Tras varios años de relación, decidió regresar a su país natal junto a su hijo, y desde entonces la relación con el artista español fue sido fría y distante. En definitiva, Ornelas ha hablado. ¿Cuándo lo hará Camilo Jr.?

