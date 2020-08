Lydia Lozano y los abogados de Camilín: todos los detalles de su guerra contra Lourdes Ornelas

Lydia Lozano (59 años) ha recibido una fuerte acusación por parte de la madre de Camilo Blanes (36). Según Lourdes Ornelas, tanto la colaboradora de Sálvame como el bufete de abogados que ella les recomendó "han abusado" de su hijo, fruto de su relación con el cantante Camilo Sesto. La mexicana ha asegurado que las personas que supuestamente los apoyaban, en realidad los han engañado.

"Confié en Lydia Lozano, a quien pedí ayuda para que me consiguiera el billete de avión para que mi hijo pudiera viajar a España a estar presente en la capilla ardiente de su padre. A cambio de un billete de avión de 1.500 euros, se han llevado 400.000", ha asegurado Lourdes Ornelas en una entrevista con Antonio Montero (57) para Lecturas. "Mi fallo ha sido confiar. Confié en Lydia Lozano y en una persona de su confianza, que me pareció encantadora. Nos compró un billete de avión que ha sido el billete más caro del mundo", ha añadido la madre de Camilín, quien también ha llegado a decir que la tertuliana costeó parte de sus lujosas vacaciones con este dinero.

Como no podía ser de otra forma, este miércoles, el programa de la tarde de Telecinco ha comenzado abordando este tema por el que la colaboradora se ha convertido en trending topic y objeto de debate en los últimos días. "Que yo tenga amigos con dinero no quiere decir que yo robe dinero para subirme a un barco", gritaba Lydia esta misma semana en Sálvame. Muy indignada, comentaba que le parecía indecente que se dijera que ella había robado un dinero que le correspondía a Camilín. "Como vuelva a decir que me he llevado un duro de la herencia, de parte de los abogados o de lo que sea, te digo que la demando", advertía la colaboradora.

Este miércoles, la periodista madrileña ha vuelto a atacar a la madre de Camilín, en una videollamada con Sálvame. La colaboradora del programa ha asegurado que se ha puesto en contacto con su abogada para solucionar su conflicto con la mexicana y que, además, va a demandar a su compañero Antonio Montero porque en su reportaje "no hay ninguna denuncia en su contra". "A mí me da igual lo que diga. Primero, tengo que decir que la persona que pagó los billetes es una persona que también conocía Lourdes Ornelas. Yo estaba en una comida con mi familia. Por lo que llamé a esta persona que me hizo el favor de pagar los billetes, después de que ella me llamara para decirme que no tenían dinero para venir al tanatorio. Pero si yo hubiese tenido que costearlo, encantada de la vida", ha dicho Lydia.

Durante el programa, Lydia Lozano ha asegurado que demandará a Antonio Montero. Telecinco

Durante su participación en el programa de la tarde de Telecinco, la tertuliana ha dejado clara su postura. "A mí de ladrona no me deja nadie. No lo va a hacer ni Lourdes Ornelas ni Montero", ha asegurado.

Lydia Lozano no ha sido la única en pronunciarse al respecto. Los abogados de los que habla Lourdes Ornelas también han hablado para librarse de cualquier culpabilidad. Estos han remitido un comunicado que han hecho llegar a la redacción de Sálvame, en el que afirman que tanto madre como hijo firmaron las condiciones y que Camilín está contento y satisfecho con sus servicios. "Nuestros honorarios fueron aceptados y explicados", han escrito en el texto. Además, han asegurado que "las gravísimas acusaciones" de la mexicana son falsas. Por lo que han "procedido a iniciar acciones judiciales contra ella" por vulneración de su derecho al honor y a la reputación profesional.

Lourdes Ornelas y Camilín, por las calles de Madrid. Gtres

El hijo de Camilo Sesto, por su parte, también ha hablado sobre la situación. Ante la pregunta del supuesto mal comportamiento de sus abogados con respecto al manejo de su herencia, Camilín respondió: "No, nada de eso". Según ha explicado, su forma de actuar ha sido producto del estrés que ha vivido en los últimos meses. Además, desconoce si los letrados cobraron una cuantía desmesurada por sus gestiones y si eso fue culpa de Lydia Lozano, tal y como ha venido comentando su madre.

