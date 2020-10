Quién es Sandra Pica, la explosiva 'influencer' que ha conquistado a Tom: su pasado y sus 'hobbies'

De todos los momentazos que está dejando para la posteridad el programa La isla de las tentaciones 2 uno de ellos es, sin duda, los besos y flirteos entre Tom Brusse (27 años) y su pretendienta en Villa Playa, Sandra Pica. De hecho, es una de las tramas en la actualidad sobre la que se sustenta el programa líder de Mediaset presentado por Sandra Barneda (45). La infidelidad de Brusse a su pareja Melyssa (28) los ha llevado, entre otras cosas, a una hoguera de confrontación que ha terminado con ella abandonando, rota, el reality.

"No tengo la obligación de pedir perdón por mis sentimientos, por mis elecciones, por mis actos, por mi apariencia o mis preferencias. No tengo que pedir perdón, ni tampoco permiso, para ser feliz", así de contundente se ha manifestado la tentadora de Tom Brusse en su cuenta de Instagram tras el escándalo. Ahora bien, ¿quién es Sandra Pica?

Sandra tiene 21 años y es de Barcelona. Su gran pasión, más allá de la televisión y los realities, es la moda. No esconde que desea dedicarse a ello en el futuro y, echando un vistazo a sus redes sociales, lo cierto es que son muchos los que consideran que tablas no le faltan. En la red luce un cuerpo curvilíneo, al que sabe sacarle el provecho adecuado.

Tiene claro que desea potenciar su faceta como influencer de moda. Hace dos años en una entrevista publicada en el blog Extra Vip, ella misma contaba que estaba terminando Diseño de Moda en una Universidad de Barcelona. "Estoy cursándolo, aún me quedan unos añitos, pero creo que el ser emprendedora y tener ganas, no lo hace un título. Además, recibo ayuda por parte de las empresas con las que estoy colaborando. Es una faena hecha muy profesionalmente. Desde pequeña me ha gustado el mundo de la moda, es algo que me llena. Me llena plasmar mis gustos a través de la ropa, es algo que influye mucho en una primera impresión", aseguró.

Por si estas aspiraciones fuesen pocas, además, la catalana es toda una influencer. En su cuenta de Instagram acumula cientos de fotografías posando y más de 150.000 seguidores. No obstante, pese a que para el gran público puede que esta sea la primera vez que vean a Sandra Pica en televisión, lo cierto es que su incursión en el mundo audiovisual viene de atrás. Sandra ya estuvo buscando el amor en Mediaset, ya que esta participó anteriormente en Mujeres y Hombres y Viceversa, el programa de Cuatro.

Fue en el año 2017, cuando la joven tenía solamente 18 años. Acudió para tratar de conquistar a Joni Marley, que no tardó mucho tiempo en darle una cita a la pretendienta y, en su segundo encuentro, Sandra potagonizó su primer beso en televisión. A partir de aquí, Sandra y Joni vivieron en el programa una historia de amor, marcada por las faltas del tronista, que se llegó a saltar las normas en alguna ocasión.

Es por ello por lo que Joni se despidió del programa sin la final habitual en este formato, aunque tuvo la suerte de que una de sus pretendientas más fieles, Sandra Pica, apostara por él en el último momento y ambos se fueron juntos de Mujeres y Hombres y Viceversa. La relación no duró mucho después de su salida. Eso sí, parece que Pica no está precisamente orgullosa de su paso por el espacio de Cuatro, ya que en sus redes sociales no hay rastro de esta aventura televisiva.

Como datos curiosos, Sandra es una gran amante de los animales. Tiene una un bulldog francés llamado Bimba. La tentadora adora a su perrita y ha compartido cantidad de fotografías con ella. Además, es una 'loca' de los viajes. En las redes sociales de Sandra se puede ver que entre las aficiones de la joven se encuentra descubrir nuevos destinos.

Sandra Pica junto a su hermana.

En sus stories destacadas comprobamos que ha visitado entre otros lugares, Austria, Milán, París o la isla de Formentera. Tiene una hermana llamada Genissaa la que está muy unida. Es estudiante de periodismo y, sin duda, uno de los grandes apoyos de la de Barcelona. Otro de sus hobbies es el deporte. Uno de sus favoritos es el snowboard. Siempre que puede visita algún destino nevado y se sube encima de su tabla.

